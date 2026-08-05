Takmer 17-tisíc eur na auto: Polícia preveruje podozrenie zo zneužitia príspevku

BARDEJOV - Polícia v Bardejove vedie v súvislosti s poskytnutím príspevku na kompenzáciu kúpy osobného vozidla trestné stíhanie vo veci trestného činu subvenčného podvodu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, páchateľ podal na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu kúpy osobného vozidla s automatickou prevodovkou z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj z dôvodu nerentabilnej opravy doposiaľ používaného vozidla.
„Príslušným úradom mu bol v marci 2025 priznaný a vyplatený finančný príspevok vo výške takmer 17.000 eur. Povinnosťou bolo, aby peňažný príspevok bol použitý na kúpu vozidla najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku,“ povedala Ligdayová s tým, že páchateľ tak doposiaľ neurobil a na výzvy úradu nereagoval.