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Krvácajú vám ďasná? Vedci odhalili nečakané spojenie s obličkami

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Krv pri čistení zubov nemusí byť iba nepríjemnosťou, ktorú možno ignorovať. Nový výskum odhalil súvislosť medzi vážnym ochorením ďasien a horšími ukazovateľmi zdravia obličiek. Vedci však upozorňujú, že samotné krvácanie ešte neznamená, že človek trpí ochorením obličiek.

Krvácanie ďasien pri čistení zubov mnohí ľudia považujú za bežný problém. Ak sa však opakuje, môže upozorňovať na zápalové ochorenie ďasien. Nový výskum teraz naznačuje, že zdravie ústnej dutiny môže súvisieť aj so stavom orgánu, pri ktorom by takúto spojitosť čakal málokto – s obličkami.

Vedci z Nemecka skúmali údaje 6 179 dospelých a porovnávali závažnosť parodontitídy s ukazovateľmi funkcie obličiek. Výsledky ukázali, že ľudia s najťažšou formou ochorenia ďasien mali v priemere horšie výsledky pri vyšetreniach obličiek.

Najťažšia parodontitída súvisela s horšími výsledkami

Výskumníci sledovali dva dôležité ukazovatele. Prvým bola odhadovaná glomerulárna filtrácia, ktorá pomáha posúdiť, ako dobre obličky čistia krv. Druhým bola albuminúria, teda zvýšené množstvo bielkoviny albumínu v moči, ktoré môže byť známkou poškodenia obličiek.

Ťažká parodontitída bola spojená s nižšou funkciou obličiek a vyššou albuminúriou. Táto súvislosť pretrvávala aj po zohľadnení niektorých významných faktorov, ako sú vek, pohlavie, cukrovka a fajčenie.

O výsledkoch štúdie publikovanej v odbornom časopise International Journal of Oral Science informovala West China School of Stomatology pri Sichuan University.

Vedci zároveň skúmali, či by spojenie medzi ochorením ďasien a obličkami mohol vysvetľovať chronický zápal v organizme. Ukázalo sa, že systémový zápal môže časť tejto súvislosti sprostredkovať, nevysvetľuje ju však úplne.

Krvácanie ďasien neznamená, že máte choré obličky

Výsledky štúdie treba interpretovať opatrne. Vedci nedokázali, že parodontitída priamo spôsobuje ochorenie obličiek. Rovnako nemožno tvrdiť, že človek s krvácajúcimi ďasnami automaticky trpí poškodením obličiek.

Krvácanie môže byť jedným z príznakov ochorenia ďasien, najmä ak sa objavuje opakovane. Parodontitída je však oveľa závažnejší stav než jednorazová krv po príliš intenzívnom čistení zubov.

Ide o chronické zápalové ochorenie tkanív, ktoré držia zuby na svojom mieste. Bez liečby môže viesť k ústupu ďasien, poškodeniu kosti, uvoľňovaniu a napokon aj strate zubov.

Obličky môžu byť choré dlho bez výrazných príznakov

Chronické ochorenie obličiek býva zákerné práve tým, že v počiatočných štádiách nemusí spôsobovať výrazné ťažkosti. Človek preto môže mať zhoršenú funkciu obličiek bez toho, aby o tom vedel.

Nový výskum neznamená, že zubár môže podľa stavu ďasien diagnostikovať ochorenie obličiek. Podporuje však rastúce množstvo dôkazov, podľa ktorých zdravie ústnej dutiny nemožno úplne oddeľovať od zdravia zvyšku organizmu.

Podľa vedcov bude potrebný ďalší výskum, ktorý ukáže, či liečba parodontitídy môže mať merateľný pozitívny vplyv aj na zdravie obličiek.

Krv v umývadle by sa nemala dlhodobo ignorovať

Občasné krvácanie môže mať viacero príčin, no ak sa opakuje, sprevádza ho opuch, začervenanie ďasien, zápach z úst alebo uvoľňovanie zubov, je vhodné obrátiť sa na zubára.

Nová štúdia tak neprináša jednoduché posolstvo, že krvácajúce ďasná znamenajú choré obličky. Ukazuje však, že vážne ochorenie ďasien môže byť súčasťou širšieho zdravotného problému a že starostlivosť o ústnu dutinu môže mať väčší význam, než sa na prvý pohľad zdá.

Viac o téme: ŠtúdiaObličkyVedciParadentózaKrvácanie ďasienParodontitída
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