Smrtiaci útok v obľúbenom dovolenkovom raji: Chlapca (†13) obkľúčili medúzy, pomôcť mu už nedokázali

AKHON SI THAMMARAT – Obrovské nešťastie a hlboký smútok zasiahol južné Thajsko. Len 13-ročný školák Nantaphat prišiel o život po tom, čo ho počas kúpania v mori zasiahli popáleniny od extrémne jedovatej medúzy. Ide o vôbec prvý zaznamenaný smrteľný prípad tohto druhu v celej oblasti, čo okamžite prinútilo úrady vydať najvyšší stupeň varovania pre miestnych obyvateľov aj dovolenkárov.
Mladý študent Nantaphat sa zúčastnil na miestnom charitatívnom futbalovom turnaji. Po jeho skončení sa išiel spolu s kamarátmi schladiť do mora pri pláži Ban Fai Tha v okrese Sichon.
Keď sa chlapec nachádzal len približne 10 metrov od brehu, odohrala sa nepredstaviteľná dráma. Tínedžera nečakane obkľúčila skupina mimoriadne nebezpečných medúz. Tvorovia mu uštedrili masívne poštípanie po celom hrudníku, rukách, krku a trupe. Silný jed spôsobil, že mladík sa okamžite dostal do šoku, stratil vedomie a okolo úst sa mu začala tvoriť pena.
Miestni obyvatelia a kamaráti bez váhania skočili do vody, aby chlapca z mora vytiahli. Agresívni tvorovia však zaútočili aj na chlapcových záchranárov, ktorých poštípali v oblasti ramien a lýtok. Zatiaľ čo všetci sa z ľahších zranení zotavili, pre 13-ročného Nantaphata bol útok medúzy fatálny. Informoval o tom miestny portál Thailand News.
Úrady varujú turistov aj miestnych
Miestni obyvatelia identifikovali tvora ako obávanú štvorhanku smrteľnú (morská osa), ktorá je známa svojím mimoriadne silným jedom. Tento druh medúz sa v oblasti zvyčajne objavuje až v novembri, preto je ich prítomnosť na začiatku augusta obrovským a nebezpečným prekvapením.
V reakcii na túto nepredvídateľnú tragédiu vydali úrady v Thajsku urgentné bezpečnostné výstrahy pre obyvateľov a zahraničných turistov. Výstrahy pred výskytom extrémne jedovatých morských tvorov hlásia aj z ďalších obľúbených pláží, vrátane západného pobrežia ostrova Phuket.
Občanom a návštevníkom odporúčajú obrovskú opatrnosť pri vstupe do mora a okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci pri akomkoľvek podozrivom kontakte s medúzou.