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Ministerstvo vnútra reaguje na obvinenia PS: O sprístupnení databáz Rusku vraj neexistuje jediný dôkaz

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(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia hnutia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii. Na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz. Informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Rezort konštatuje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu s tým, že to vyplýva aj z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavom, ktorý identifikuje jeho výrobcu. „Zariadenie je súčasťou uzavretej a izolovanej komunikačnej infraštruktúry bez prístupu tretích strán. Komunikovať môže výlučne s vyhradeným informačným systémom ministerstva, ktorý zabezpečuje správu a monitorovanie jeho stavu a preberanie vytvorených záznamov,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, technické zariadenie vytvára iba záznamy v rozsahu potrebnom na zákonom požadované zdokumentovanie porušenia pravidiel cestnej premávky. Podľa slov Neumanna zariadenie vykonáva technickú analýzu správania vozidiel na cestnej komunikácii. Samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k nim prístup.

„Samotné spracovanie záznamov prebieha až po ich bezpečnom prenose do vlastných informačných systémov MV SR. V nich sa vykoná kontrola záznamu, overenie jeho autentickosti a posúdenie jeho relevantnosti z hľadiska platných právnych predpisov. Až následne môže byť záznam vyhodnotený a ďalej spracovaný podľa určených pravidiel,“ objasnili z rezortu vnútra. Tretie strany preto prostredníctvom technického zariadenia nemajú prístup k databázam ani údajom ministerstva.

MV SR upozorňuje, že certifikát, na ktorý sa predstavitelia PS odvolávali v súvislosti s dodávkou desiatich zariadení nemeckej výroby, sa týka iného typu technického zariadenia. Rovnako aj uvádzaná zmluva súvisí s iným druhom cestných rýchlomerov používaných v mobilnom nasadení.

Neumann priblížil, že MV SR pokračuje v realizácii projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky - ASOPPCP. Míľnik stanovený na jún 2026 bol splnený. Systém bol vyvinutý a nasadený v prostredí ministerstva a v súčasnosti sa postupne uvádza do pilotnej prevádzky v produkčnom prostredí so zvýšeným dohľadom a priebežným dolaďovaním. „Projekt nepredstavuje iba nákup radarov. Ide o komplexnú digitalizáciu a automatizáciu spracovania dopravných priestupkov - od prijatia a vyhodnotenia záznamov z technických zariadení cez evidenciu a archiváciu dôkazového materiálu až po jeho využitie v správnom konaní. Súčasťou systému bude aj elektronické doručovanie, tvorba analytických a štatistických výstupov a elektronická výmena údajov medzi príslušnými inštitúciami,“ priblížil hovorca rezortu vnútra. Stacionárne radary v rámci pilotnej fázy budú nainštalované do 30. augusta.

Opozičné PS v stredu informovalo, že MV SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.

Viac o téme: OdmietnutieMVPSRuský systém
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