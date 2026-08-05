Rihanna opäť na tróne: V najodvážnejšom kostýme roka tancovala polonahá v dave!

BARBADOS - Keď sa na barbadskom karnevale objaví Rihanna, je jasné, že všetky oči budú patriť práve jej. Svetová superstar sa v pondelok pridala k záverečnému sprievodu Grand Kadooment Day, ktorý je vyvrcholením tradičného festivalu Crop Over, a opäť dokázala, prečo ju doma považujú za neoficiálnu kráľovnú karnevalu.
Rihanna stavila na jeden z najvýraznejších karnevalových kostýmov, aké tento rok na Barbadose bolo možné vidieť. Jej telo zdobili trblietavé kamene a šperky, ktoré dopĺňali mohutné viacfarebné pierka v odtieňoch ružovej, oranžovej, žltej a červenej. Celý look korunovala bohato zdobená čelenka a lesklé doplnky, ktoré sa na slnku doslova trblietali pri každom kroku.
Na fotografiách aj videách bolo vidieť, že speváčka si oslavy naplno užívala. Tancovala v uliciach, usmievala sa na fanúšikov a bez zábran sa pridala k davom účastníkov, ktorí oslavovali koniec festivalu. Ani veľkolepé pierkové krídla jej nebránili v tom, aby sa zabávala naplno.
Hoci Rihanna patrí medzi najväčšie svetové hviezdy, na rodný Barbados sa vracia vždy, keď jej to pracovný program dovolí. Účasť na festivale Crop Over je pre ňu už dlhé roky tradíciou a fanúšikovia netrpezlivo čakajú, akým kostýmom ich každý rok prekvapí. Tento rok opäť nesklamala – jej extravagantný outfit sa okamžite stal jednou z najdiskutovanejších tém na sociálnych sieťach.
Fotografie z karnevalu sa začali šíriť len pár minút po tom, ako vyšla do ulíc Bridgetownu. Fanúšikovia nešetrili komplimentmi a mnohí ju opäť označili za „kráľovnú Crop Over“. Podľa nich sa len málokomu darí spojiť tradičný karnevalový štýl s vysokou módou tak prirodzene ako práve Rihanne. Tohtoročný kostým bol ďalším dôkazom, že Rihanna zostáva módnou ikonou aj mimo červených kobercov.
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