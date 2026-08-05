Raj pri mori môže skrývať pascu: Oči vám za to nemusia poďakovať!

BRATISLAVA - Kontaktné šošovky by počas dovolenky nemali prísť do kontaktu s morskou, bazénovou ani sladkou vodou. Na ich povrchu sa totiž môžu zachytiť nečistoty a mikroorganizmy, ktoré zvyšujú riziko podráždenia, infekcie či zápalu rohovky. Nositelia šošoviek by si mali dávať pozor aj na piesok, vietor a silné slnečné žiarenie, ktoré môžu podľa optometristky Lívie Šidlovej spôsobiť podráždenie, vysušenie či infekcie.
Piesok dráždi oči
„Piesok pôsobí na oko ako mechanické dráždidlo. Jemné zrnká môžu podráždiť spojovku, poškriabať povrch rohovky a vyvolať výrazné slzenie, rezanie, začervenanie či pocit cudzieho telieska v oku,“ upozorňuje Šidlová. Ešte nepríjemnejšie to môže byť pre nositeľov kontaktných šošoviek. „Piesok sa môže zachytiť medzi šošovkou a povrchom oka a spôsobiť výraznejšie podráždenie,“ dodáva Šidlová.
Keď sa do oka dostane piesok, najdôležitejšie je podľa nej oko netrieť. Odporúča oko jemne vypláchnuť sterilným očným roztokom alebo čistými umelými slzami. Ak má človek nasadenú kontaktnú šošovku, mal by ju čo najskôr vybrať. Ak sa pridá bolesť, svetloplachosť alebo zhoršené videnie, nejde už o banálnu dovolenkovú nepríjemnosť. „Ak ťažkosti pretrvávajú, objaví sa bolesť, svetloplachosť alebo zhoršenie videnia, je potrebné odborné vyšetrenie,“ upozorňuje Šidlová.
Kontaktné šošovky v lete pôsobia podľa jej slov ako ideálne riešenie. Pláž však nie je sterilné prostredie. „Pláž nie je pre kontaktné šošovky ideálne prostredie. Je tam vietor, piesok, suchší vzduch, slaná voda, opaľovacie prípravky a častejšie siahanie na oči špinavými rukami. To všetko zvyšuje riziko podráždenia aj infekcie,“ hovorí odborníčka Šidlová a radí, že ak sa šošoviek pri mori nechce človek vzdať, najlepšou dovolenkovou voľbou sú jednodňové.
Pozor na kúpanie
Kúpanie sa v mori alebo v bazéne so šošovkami Šidlová neodporúča. „Vo všeobecnosti to neodporúčame. Voda, či už morská, bazénová alebo sladká, nepatrí do kontaktu s kontaktnými šošovkami. Slaná voda oko často dráždi, vysušuje a môže spôsobiť pálenie či začervenanie. Pri kontaktných šošovkách je problém aj v tom, že sa na ich povrchu môžu zachytávať nečistoty a mikroorganizmy,“ vysvetľuje Šidlová.
Riziko infekcie
Najväčším rizikom sú podľa nej infekčné zápaly rohovky. Voda môže obsahovať baktérie, plesne aj nebezpečné mikroorganizmy, ktoré sa môžu zachytiť na šošovke a dostať sa na povrch oka. Obávanou komplikáciou je podľa nej mikrobiálna keratitída, teda zápal rohovky, ktorý môže byť bolestivý a v krajnom prípade ohroziť aj kvalitu zraku.
Šidlová zároveň upozorňuje, že hoci niektoré kontaktné šošovky majú UV filter, slnečné okuliare nenahrádzajú. „Chránia len časť oka, nie celé oko a jeho okolie,“ potvrdzuje Šidlová. „Slnečné okuliare chránia oči pred UV žiarením, znižujú oslnenie, zlepšujú vizuálny komfort a zároveň fungujú ako mechanická bariéra proti vetru, prachu a piesku. Základom je 100-percentná UV ochrana,“ hovorí Šidlová.