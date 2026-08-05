Streda5. august 2026, meniny má Hortenzia, zajtra Jozefína

Horor na futbale: VIDEO Do hráča udrel blesk! Nepodarilo sa ho zachrániť

Na ihrisku udrel blesk.
Na ihrisku udrel blesk. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NARATHIWAT – To, čo malo byť obyčajným futbalovým zápasom, sa v priebehu sekundy zmenilo na tragédiu. Do ihriska počas silnej búrky udrel blesk, ktorý zasiahol niekoľkých hráčov. Jeden z futbalistov zraneniam podľahol, ďalších dvanásť ľudí skončilo s popáleninami.

Blesk udrel priamo počas zápasu

K tragédii došlo počas regionálneho turnaja Golok Cup na štadióne Santiphap v provincii Narathiwat na juhu Thajska.

Podľa thajskej polície aj miestnych médií pokračoval zápas napriek hustému dažďu a blížiacej sa búrke. Krátko nato udrel do ihriska silný blesk. Celý incident zachytila kamera. Na záberoch je vidieť oslepujúci záblesk, po ktorom hráči aj diváci v panike utekajú z ihriska. O prípade informovali Thai Rath, Khaosod aj britský denník The Sun, ktorý zverejnil video z miesta tragédie.

Mladý futbalista boj o život prehral

Najvážnejšie zranenia utrpel 24-ročný Safwan Awae, ktorý hral na poste krídelníka za poloprofesionálny klub FC Yala.

Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice, lekárom sa ho však napriek resuscitácii nepodarilo zachrániť.

Veliteľ miestnej polície Thun Sirikhunt uviedol, že muž zomrel na následky ťažkých zranení spôsobených zásahom blesku. „Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov svojim zraneniam podľahol,“ citujú jeho vyjadrenie thajské médiá.

Zranilo sa ďalších 12 hráčov

Pri údere blesku utrpelo zranenia ešte 12 futbalistov. Väčšina z nich mala popáleniny alebo utrpela následky elektrického výboja.

Medzi zranenými bol aj 22-ročný Malajzijčan Alif Ezzahan Zulkifli, ktorého po ošetrení previezli do nemocnice. Podľa prvých informácií nikto z ostatných zranených nie je v ohrození života.

Splnil si sen len krátko pred tragédiou

Smrť Safwana Awaeho zasiahla aj jeho klub.

Len nedávno podpísal zmluvu s tímom FC Yala, ktorý hrá v tretej najvyššej thajskej súťaži. Klub na sociálnych sieťach zverejnil čiernu fotografiu a napísal:

„Patríme Bohu a k Nemu sa raz všetci vrátime. Úprimnú sústrasť rodine nášho hráča Safwana Awaeho.“

Búrky sú v tomto období časté

Juh Thajska sa v súčasnosti nachádza uprostred obdobia monzúnov, ktoré trvá približne od mája do októbra. Prudké búrky s intenzívnymi zrážkami a bleskami sú v tomto období bežné.

Meteorológovia aj športové zväzy preto opakovane upozorňujú organizátorov, aby pri výskyte bleskov zápasy okamžite prerušili. Podľa odborníkov môže byť zásah bleskom smrteľný aj vtedy, keď neudrie priamo do človeka – nebezpečný je aj elektrický prúd šíriaci sa po zemi.

Viac o téme: úmrtieBleskFutbalistaFutbalThajsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Požiar si vytvoril vlastnú
Desivý pohľad: Požiar vo Francúzsku vytvoril vlastnú búrku! Ohnivý mrak šíril plamene aj blesky
Zahraničné
Hrôza v Chorvátsku: Češku
Hrôza v Chorvátsku: Češku počas dovolenky zasiahol blesk
Zahraničné
Český fotograf vyfotil na
Český fotograf vyfotil na oblohe nevídaný úkaz! FOTO Nad búrkou sa objavili červené svetelné blesky
Zaujímavosti
Nostradamova mrazivá predpoveď: Jedného
Nostradamova mrazivá predpoveď: Jedného veľkého muža zasiahne v roku 2026 blesk!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Prominenti
STVR otvorila Výstavu 100/70 k výročiam rozhlasového a TV vysielania
STVR otvorila Výstavu 100/70 k výročiam rozhlasového a TV vysielania
Cestovanie
Predseda SHS JAMES Anton Pacek k podujatiu World Climbing Europe Series Žilina 2026
Predseda SHS JAMES Anton Pacek k podujatiu World Climbing Europe Series Žilina 2026
Šport

Domáce správy

FOTO Nešťastie v Malej Fatre:
Nešťastie v Malej Fatre: Poľská turistka sa pri zostupe bolestivo zranila
Domáce
Ochladenie ešte nepríde, zajtra
Ochladenie ešte nepríde, zajtra nás čaka ďalší tropický deň: Niektoré okresy zasiahnu búrky
Domáce
Ministerstvo vnútra reaguje na
Ministerstvo vnútra reaguje na obvinenia PS: O sprístupnení databáz Rusku vraj neexistuje jediný dôkaz
Domáce
HRÔZA NA ŽELEZNICI Až 2 zrážky krátko po sebe: Vyslali záchranárov, hlásia zranenia! Mrazivé prvé INFO a FOTO
HRÔZA NA ŽELEZNICI Až 2 zrážky krátko po sebe: Vyslali záchranárov, hlásia zranenia! Mrazivé prvé INFO a FOTO
Regióny

Zahraničné

Panika na palube: VIDEO
Panika na palube: VIDEO Desivé zábery cestujúcich! Lietadlo zasiahli silné turbulencie! 17 zranených
Zahraničné
Ilustračné foto
Chorvátsko dôrazne varuje dovolenkárov: Na diaľnici k moru sa potuluje medveď
Zahraničné
Ruské dezinformácie naberajú na
Ruské dezinformácie naberajú na sile: Nemecké voľby sa stali novým terčom
Zahraničné
Na ihrisku udrel blesk.
Horor na futbale: VIDEO Do hráča udrel blesk! Nepodarilo sa ho zachrániť
Zahraničné

Prominenti

Michael Douglas s manželkou
Michael Douglas vyrazil do spoločnosti s nádhernou dcérou: Tomu sa hovorí dokonalosť!
Zahraniční prominenti
Broňa Gregušová a Mario
Broňa Gregušová prelomila mlčanie: Rozvod stále nie je na konci! Zverejnila oficiálne vyjadrenie
Domáci prominenti
Oslava 40. narodenín Tomáša
Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Domáci prominenti
Rihanna
Rihanna opäť na tróne: V najodvážnejšom kostýme roka tancovala polonahá v dave!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Za múrom sa skrýval
Za múrom sa skrýval vzácny poklad: V kaštieli objavili zamurovaný oltár
Zaujímavosti
Toto sa deje v
Toto sa deje v našom tele, ak zjeme jedno z najobľúbenejších letných jedál!
vysetrenie.sk
FOTO Na gréckom ostrove Milos
To je nádhera! TÁTO pláž vyzerá ako z rozprávky, ale skutočne EXISTUJE! Prečo je celá biela?
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Raj pri mori môže skrývať pascu: Oči vám za to nemusia poďakovať!
Zaujímavosti

Dobré správy

Investovanie je dnes možné
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?
openiazoch.sk
FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk

Ekonomika

Čo je s dlho očakávaným zvyšovaním dôchodkov? Kľúčový termín sa blíži, upokojuje Erik Tomáš!
Čo je s dlho očakávaným zvyšovaním dôchodkov? Kľúčový termín sa blíži, upokojuje Erik Tomáš!
Stovky banských budov idú k zemi: Pozrite si koniec jednej éry na hornej Nitre! (foto)
Stovky banských budov idú k zemi: Pozrite si koniec jednej éry na hornej Nitre! (foto)
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?
Rodinné karty sú o krok bližšie: Rodičia budú môcť ušetriť! Čo prinesú a ako budú fungovať?
Rodinné karty sú o krok bližšie: Rodičia budú môcť ušetriť! Čo prinesú a ako budú fungovať?

Šport

Milan Škriniar bojuje o Ligu majstrov: Online prenos zo zápasu Fenerbahce SK – Sturm Graz
Milan Škriniar bojuje o Ligu majstrov: Online prenos zo zápasu Fenerbahce SK – Sturm Graz
Liga majstrov
Obavy sa naplnili: Carlos Alcaraz oznámil svetu správu, ktorú sme nechceli počuť
Obavy sa naplnili: Carlos Alcaraz oznámil svetu správu, ktorú sme nechceli počuť
ATP
Na medzinárodnej futbalovej scéne to poriadne vrie: UEFA hrozí FIFE bojkotom MS
Na medzinárodnej futbalovej scéne to poriadne vrie: UEFA hrozí FIFE bojkotom MS
Ostatné
Slovenky už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále: Poznáme dvojice a program play-off
Slovenky už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále: Poznáme dvojice a program play-off
MS v hádzanej

Auto-moto

TEST: Škoda Karoq Extra Plus 1.5 TSI DSG - istotka, ktorou nič nepokazíte
TEST: Škoda Karoq Extra Plus 1.5 TSI DSG - istotka, ktorou nič nepokazíte
Klasické testy
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Doprava
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Predstavujeme
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Firmy stále prijímajú menej ľudí. Jedna oblasť však rastie rekordným tempom
Firmy stále prijímajú menej ľudí. Jedna oblasť však rastie rekordným tempom
Pracovné prostredie
Hľadáte si prácu v účtovníctve? Na týchto pozíciách ponúkajú viac ako 2 000 €
Hľadáte si prácu v účtovníctve? Na týchto pozíciách ponúkajú viac ako 2 000 €
Získaj prácu
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Trendy na trhu práce
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Domáce

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Citrónový sorbet: Osviežujúci dezert, ktorý očarí vašich hostí
Citrónový sorbet: Osviežujúci dezert, ktorý očarí vašich hostí
Rady a tipy
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Rady a tipy

Technológie

Bežný cukor môže pomáhať rakovinovým bunkám odtrhnúť sa a šíriť ďalej
Bežný cukor môže pomáhať rakovinovým bunkám odtrhnúť sa a šíriť ďalej
Veda a výskum
AI agenti opäť prekročili hranice. Modely OpenAI a Anthropic útočili na reálne systémy aj webstránky
AI agenti opäť prekročili hranice. Modely OpenAI a Anthropic útočili na reálne systémy aj webstránky
Bezpečnosť
Mysleli sme si, že túto schopnosť má iba človek. Opice však v známom jazykovom teste reagovali rovnako ako my
Mysleli sme si, že túto schopnosť má iba človek. Opice však v známom jazykovom teste reagovali rovnako ako my
Správy
Google odhalil, kedy ti z telefónu odstráni Google Assistanta. Nahradí ho touto službou
Google odhalil, kedy ti z telefónu odstráni Google Assistanta. Nahradí ho touto službou
Android

TN LIVE

Stačila chvíľa nepozornosti: Zrážka vlaku a auta na západe Slovenska
Stačila chvíľa nepozornosti: Zrážka vlaku a auta na západe Slovenska
Domáce
Spor s Tarabom pokračuje. Kuffa tvrdí, že mu dala za pravdu Európska komisia a v hre je 450 miliónov eur
Spor s Tarabom pokračuje. Kuffa tvrdí, že mu dala za pravdu Európska komisia a v hre je 450 miliónov eur
Domáce
30 rokov Markízy: Rok 2000 priniesol politické kauzy, ale aj prvé hokejové medaily pre samostatné Slovensko
30 rokov Markízy: Rok 2000 priniesol politické kauzy, ale aj prvé hokejové medaily pre samostatné Slovensko
Domáce
Na Slovensku pribúdajú stacionárne radary, jeden je v Bratislave. Nesledujú len rýchlosť
Na Slovensku pribúdajú stacionárne radary, jeden je v Bratislave. Nesledujú len rýchlosť
Domáce

Bývanie

Deti odrástli, rodičia majú bývanie presne podľa seba. V novom dome je všetko pre ich život i návštevy vnúčat
Deti odrástli, rodičia majú bývanie presne podľa seba. V novom dome je všetko pre ich život i návštevy vnúčat
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra

Pre kutilov

Ako si vyrobiť poctivú brezovú metlu, ktorá vydrží roky? Pavol ich takto vyrobil už stovky
Ako si vyrobiť poctivú brezovú metlu, ktorá vydrží roky? Pavol ich takto vyrobil už stovky
Doplnky a dekorácie
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najšťastnejšie páry robia jednu kľúčovú vec každý deň: Trvá len 6 sekúnd, no mení celý vzťah
Partnerské vzťahy
Najšťastnejšie páry robia jednu kľúčovú vec každý deň: Trvá len 6 sekúnd, no mení celý vzťah
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Panika na palube: VIDEO
Zahraničné
Panika na palube: VIDEO Desivé zábery cestujúcich! Lietadlo zasiahli silné turbulencie! 17 zranených
Ilustračné foto
Zahraničné
Chorvátsko dôrazne varuje dovolenkárov: Na diaľnici k moru sa potuluje medveď
Na ihrisku udrel blesk.
Zahraničné
Horor na futbale: VIDEO Do hráča udrel blesk! Nepodarilo sa ho zachrániť
Prázdniny v alkoholovom opojení:
Zahraničné
Prázdniny v alkoholovom opojení: Násťročným žiačkam predali dve fľaše vodky, dievča našli ležať v parku

Ďalšie zo Zoznamu