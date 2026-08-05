Horor na futbale: VIDEO Do hráča udrel blesk! Nepodarilo sa ho zachrániť

NARATHIWAT – To, čo malo byť obyčajným futbalovým zápasom, sa v priebehu sekundy zmenilo na tragédiu. Do ihriska počas silnej búrky udrel blesk, ktorý zasiahol niekoľkých hráčov. Jeden z futbalistov zraneniam podľahol, ďalších dvanásť ľudí skončilo s popáleninami.
Blesk udrel priamo počas zápasu
K tragédii došlo počas regionálneho turnaja Golok Cup na štadióne Santiphap v provincii Narathiwat na juhu Thajska.
Podľa thajskej polície aj miestnych médií pokračoval zápas napriek hustému dažďu a blížiacej sa búrke. Krátko nato udrel do ihriska silný blesk. Celý incident zachytila kamera. Na záberoch je vidieť oslepujúci záblesk, po ktorom hráči aj diváci v panike utekajú z ihriska. O prípade informovali Thai Rath, Khaosod aj britský denník The Sun, ktorý zverejnil video z miesta tragédie.
Mladý futbalista boj o život prehral
Najvážnejšie zranenia utrpel 24-ročný Safwan Awae, ktorý hral na poste krídelníka za poloprofesionálny klub FC Yala.
Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice, lekárom sa ho však napriek resuscitácii nepodarilo zachrániť.
Veliteľ miestnej polície Thun Sirikhunt uviedol, že muž zomrel na následky ťažkých zranení spôsobených zásahom blesku. „Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov svojim zraneniam podľahol,“ citujú jeho vyjadrenie thajské médiá.
Zranilo sa ďalších 12 hráčov
Pri údere blesku utrpelo zranenia ešte 12 futbalistov. Väčšina z nich mala popáleniny alebo utrpela následky elektrického výboja.
Medzi zranenými bol aj 22-ročný Malajzijčan Alif Ezzahan Zulkifli, ktorého po ošetrení previezli do nemocnice. Podľa prvých informácií nikto z ostatných zranených nie je v ohrození života.
Splnil si sen len krátko pred tragédiou
Smrť Safwana Awaeho zasiahla aj jeho klub.
Len nedávno podpísal zmluvu s tímom FC Yala, ktorý hrá v tretej najvyššej thajskej súťaži. Klub na sociálnych sieťach zverejnil čiernu fotografiu a napísal:
„Patríme Bohu a k Nemu sa raz všetci vrátime. Úprimnú sústrasť rodine nášho hráča Safwana Awaeho.“
Búrky sú v tomto období časté
Juh Thajska sa v súčasnosti nachádza uprostred obdobia monzúnov, ktoré trvá približne od mája do októbra. Prudké búrky s intenzívnymi zrážkami a bleskami sú v tomto období bežné.
Meteorológovia aj športové zväzy preto opakovane upozorňujú organizátorov, aby pri výskyte bleskov zápasy okamžite prerušili. Podľa odborníkov môže byť zásah bleskom smrteľný aj vtedy, keď neudrie priamo do človeka – nebezpečný je aj elektrický prúd šíriaci sa po zemi.