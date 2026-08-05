Michael Douglas vyrazil do spoločnosti s nádhernou dcérou: Tomu sa hovorí dokonalosť!

MALORKA - Hollywoodska legenda Michael Douglas (81) zažila na Malorke mimoriadne emotívny večer. Oscarový herec si prevzal čestný titul ambasádora Mallorca, Terra d'Honor, ktorým ostrov oceňuje osobnosti šíriace jeho dobré meno vo svete. Douglas pri preberaní ocenenia neskrýval dojatie a Malorku označil za svoj druhý domov, ku ktorému ho viažu viac než tri desaťročia spomienok a silné osobné puto.
Na slávnostný večer 81-ročný Michael Douglas neprišiel sám. Po jeho boku sa objavila 23-ročná dcéra Carys Douglas, ktorá okamžite pritiahla pozornosť fotografov aj hostí. Otec s dcérou pôsobili uvoľnene, usmievali sa, držali sa za ruky a bolo zrejmé, že ich spája výnimočne blízky vzťah. Ich prirodzenosť a srdečnosť patrili medzi najkrajšie momenty celej slávnosti. Najväčší rozruch však vyvolala práve Carys.
Mnohí sa zhodujú, že je takmer vernou podobou svojej mamy Catherine Zeta-Jones. Zdedené jemné črty tváre, dlhé tmavé vlasy, elegantné vystupovanie aj prirodzený šarm pripomenuli herečku v časoch jej najväčšej slávy. Niektorí fanúšikovia dokonca tvrdia, že pri pohľade na Carys akoby sa čas vrátil o niekoľko desaťročí.
Mladá kráska stavila na nadčasovú eleganciu. Obliekla si čierny korzetový top bez ramienok, ktorý skombinovala so širokými čiernymi nohavicami s jemnými detailmi pri lemoch. Celý outfit doplnili zlaté sandáliky na podpätku, zlatý náhrdelník a výrazné náramky. Vlasy mala rozpustené vo voľných vlnách a líčenie bolo decentné, čím ešte viac vynikla jej prirodzená krása. Výsledkom bol sofistikovaný vzhľad, ktorý pôsobil moderne, no zároveň veľmi elegantne.
Zaujímavosťou je, že Carys počas podujatia prehovorila aj po španielsky a priznala, že Malorka patrí medzi jej najobľúbenejšie miesta na svete. Povedala, že práve na tomto ostrove vznikli jej najkrajšie detské spomienky, čo len potvrdzuje, že Douglasova láska k Malorke sa preniesla aj na ďalšiu generáciu. Zdá sa, že Michael Douglas si večer užíval nielen ako ocenený ambasádor ostrova, ale predovšetkým ako hrdý otec.
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