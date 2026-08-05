Ruské dezinformácie naberajú na sile: Nemecké voľby sa stali novým terčom

BERLÍN - Rusko zintenzívňuje šírenie dezinformácií v Nemecku pred septembrovými voľbami v Berlíne a v spolkových krajinách Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Predpomoransko. V stredu o tom s odvolaním sa na nemecké zdroje informovala agentúra Reuters. Dezinformačné kampane sa podľa nich často zameriavajú na politických súperov krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD).
Moskva, ktorá je pravidelne obviňovaná zo zasahovania do volieb po celom svete, svoju účasť na podobných operáciách voči Západu opakovane odmieta.
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že AfD, ktorej vedenie prisľúbilo obnoviť vzťahy Nemecka s Ruskom, má šancu dosiahnuť výrazné zisky v nadchádzajúcich krajinských voľbách, pričom v Sasku-Anhaltsku by dokonca mohla prevziať moc.
Cieľom ruských dezinformácií je podľa bezpečnostných zdrojov polarizovať politickú atmosféru v Nemecku a diskreditovať vládny konzervatívny blok CDU/CSU, jeho koaličného partnera sociálnych demokratov (SPD), ako aj Zelených a Slobodnú demokratickú stranu (FDP).
Hovorca spolkového ministerstva vnútra v stredu potvrdil, že vláda monitoruje dezinformačnú kampaň, ktorá dostala označenie Matrioška, ale zatiaľ neprijíma žiadne aktívne opatrenia, akým je napríklad odstraňovanie videí zverejnených na sociálnych sieťach. „V súčasnosti táto kampaň nemá výrazný dosah na internete. To však neznamená, že si môžeme dovoliť byť menej ostražití alebo niečo podobné. Stále ide o vážnu dezinformačnú kampaň,“ uviedol. Aj úrady v Meklenbursku-Predpomoransku vyšetrujú ruské snahy o šírenie dezinformácií, ako podľa Reuters povedala nemeckým médiám predsedníčka tamojšej vlády Manuela Schwesigová.
Štyri zdroje citované agentúrou pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že nemecké bezpečnostné zložky sú presvedčené, že kampane sú centrálne riadené z Ruska prostredníctvom viacerých spoločností a využívajú sociálne médiá na šírenie videí, prevažne v angličtine, s logami uznávaných médií vrátane britskej stanice BBC a nemeckej ARD. Videá obsahujú nepravdivé tvrdenia o nemeckých politikoch, od obvinení zo sprenevery až po sexuálne obťažovanie a zneužívanie. „Táto neustála a pretrvávajúca ofenzíva zo strany Ruska, ktorú schvaľuje a riadi štát, je skutočnosťou,“ poznamenal hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí.
Berlín varoval pred podobnou ruskou dezinformačnou kampaňou aj pred minuloročnými voľbami do Spolkového snemu. Rusko bolo nedávno obvinené tiež zo snahy ovplyvniť voľby v Moldavsku a Arménsku, pripomenul Reuters.