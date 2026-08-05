Horúčavy si pripísali ďalšiu OBEŤ: Vo Veľkom Draždiaku sa utopil muž

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BRATISLAVA - Vo vodnej ploche Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke sa v stredu popoludní utopil 53-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Polícia krátko pred 15.00 h prijala oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaku. „Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci mužovi už na mieste nedokázali pomôcť.