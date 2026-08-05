Poplach na Malorke: Turistov pohrýzli agresívne ryby! Boja sa ísť do mora

PALMA DE MALLORCA - Nepríjemné prekvapenie čakalo počas víkendu viacerých dovolenkárov na Malorke. Namiesto pokojného kúpania z vody vybehli s bolestivými ranami na nohách a chodidlách. Niektorým po uhryznutí tiekla krv. Odborníci tvrdia, že nejde o útok nebezpečných predátorov, ale o jav, ktorý sa v Stredozemnom mori objavuje čoraz častejšie.
Viacerých ľudí pohrýzli počas kúpania
K incidentom došlo na plážach Playa de Illetes a Cala Comtessa v obci Calvià na juhozápade Malorky. Ide o jedny z najobľúbenejších pláží ostrova, ktoré počas leta denne navštívia tisíce turistov.
Mallorca Magazin informoval, že ryby počas víkendu pohrýzli viacerých kúpajúcich sa do nôh a chodidiel. Jedna z turistiek opísala, že uhryznutie bolo natoľko silné, že „na konci tiekla krv“. O prípadoch následne informovali aj ďalšie španielske médiá vrátane Diario de Mallorca.
Podozrivou je pražma
Morskí biológovia sa domnievajú, že za nepríjemnými incidentmi stojí pražma pruhovaná (Diplodus vulgaris), prípadne príbuzné druhy pražiem, ktoré sú v západnom Stredomorí bežné.
Ryby dorastajú približne do 30 centimetrov a majú silné zuby prispôsobené na drvenie mäkkýšov a kôrovcov. Ak človek vo vode dlhšie stojí bez pohybu, môžu ho začať okusovať na prstoch rúk či nôh. Najčastejšie ich lákajú drobné chrasty, odumretá koža alebo malé poranenia. Túto teóriu potvrdili odborníci z Španielskeho oceánografického inštitútu (IEO-CSIC), ktorých citoval denník Diario de Mallorca.
Teplejšie more mení správanie rýb
Podľa odborníkov nejde o náhodu. V posledných rokoch podobných prípadov pribúda nielen na Malorke, ale aj v ďalších častiach Stredozemného mora.
Morskí biológovia vysvetľujú, že vyššia teplota vody zrýchľuje metabolizmus rýb. Potrebujú preto viac potravy a zároveň strácajú prirodzenú plachosť. Častejšie sa približujú k pobrežiu a ľudí sa už neboja tak ako kedysi. Tento jav opisujú aj vedci z IEO-CSIC, ktorí dlhodobo skúmajú vplyv otepľovania morí na správanie morských živočíchov.
Nie sú nebezpečné, ale dokážu bolestivo uhryznúť
Odborníci zdôrazňujú, že pražmy nepredstavujú pre človeka vážne nebezpečenstvo. Uhryznutie však môže byť bolestivé a pri väčších jedincoch spôsobiť aj krvácajúce rany.
Najväčšie riziko hrozí ľuďom, ktorí majú na nohách otvorené poranenia alebo chrasty. Ryby ich môžu považovať za prirodzený zdroj potravy.
Ako sa uhryznutiu vyhnúť?
Morskí biológovia odporúčajú vo vode nestáť dlhší čas bez pohybu. Ak si človek všimne, že okolo neho krúžia ryby, mal by sa pomaly presunúť na iné miesto alebo z vody na chvíľu vyjsť.
Ak dôjde k uhryznutiu, ranu treba opláchnuť čistou vodou, vydezinfikovať a sledovať, či sa neobjavia príznaky infekcie. Lekára je vhodné vyhľadať najmä v prípade hlbších poranení alebo ak krvácanie neprestáva.
Hoci podobné prípady môžu pôsobiť desivo, odborníci upokojujú, že nejde o agresívne útoky. Ryby si človeka nemýlia s korisťou – láka ich najmä odumretá koža a drobné ranky, ktoré sa snažia okusovať.