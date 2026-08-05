Nešťastie v Malej Fatre: Poľská turistka sa pri zostupe bolestivo zranila

(Zdroj: HZS)
TERCHOVÁ - Horskí záchranári pomáhali v stredu popoludní v Malej Fatre 59-ročnej poľskej turistke, ktorá si pri zostupe na turistickom chodníku nad Chatou pod Sokolím privodila bolestivé poranenie nohy v oblasti predkolenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra po príchode na miesto ženu vyšetrili, poranenú nohu jej zafixovali a zaistili jej intravenózny prístup. Následne ju pomocou nosidiel transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým bola prevezená na parkovisko na Pasekách. Tam si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.
(Zdroj: HZS)