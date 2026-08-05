MIMORIADNA SPRÁVA Najteplejší deň v histórii Slovenska: Takéto ČÍSLO tu teplomer ešte neukázal!

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BRATISLAVA - Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota v stredu popoludní 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca SHMÚ Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať.
Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce na juhu Slovenska z 30. júna 2026, mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia.
V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach. V Mužli v okrese Nové Zámky meteorológovia zaznamenali 41,2 stupňa Celzia a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš 41,1 stupňa Celzia.