Ochladenie ešte nepríde, zajtra nás čaka ďalší tropický deň: Niektoré okresy zasiahnu búrky

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TASR

BRATISLAVA - Vo štvrtok (6. 8.) má byť na území Slovenska opäť horúco. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú dosahovať nad 38 stupňov Celzia, informujú o tom meteorológovia na svojom webe.

Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je podľa SHMÚ vysoká. Výstrahy tretieho stupňa platia od 12.00 do 20.00 h.

Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia pre okres Malacky v Bratislavskom kraji, okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, okresy Senica a Skalica v Trnavskom kraji a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia. Pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Ochladenie ešte nepríde, zajtra
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 (Zdroj: SHMÚ)

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

Tu zas môžu škody napáchať búrky

Zároveň v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca platí počas štvrtka od 18.00 h výstraha prvého stupňa pred búrkami. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ uviedol SHMÚ. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Ochladenie ešte nepríde, zajtra
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 (Zdroj: SHMÚ)

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