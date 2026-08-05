Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?

BRATISLAVA - Známy šperkár Tomáš Stríž prehovoril o svojom blízkom vzťahu so Zuzanou Belohorcovou. Ako sa dali dokopy, čo si myslí o jej novom životnom kroku a dokonca aj o novom mužovi v jej živote!
Priateľstvo známeho šperkára a Zuzky je naozaj blízke. Dvojica podľa všetkého udržiava veľmi intenzívny kontakt a sú spolu v dennom spojení. „My sa už poznáme dobrých desať rokov. Zoznámili sme sa na Miami, tam to bolo spojené aj s fotením. Ja som pre Zuzku robil aj odtlačky jej detí, tam sme si sadli a zostali sme v takom kamarátskom vzťahu až doteraz,“ spomína Tomáš s úsmevom na začiatky ich priateľstva.
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Po tom, čím si prešla, má Zuzana o svojej budúcnosti pomerne jasnú predstavu. „Je úplne pripravená na nový vzťah! Hlavne aby bol rodinne založený, to je pre ňu úplne najviac,“ tvrdí
jej blízky priateľ, ktorý počas rokov v šoubiznise zažil aj odvrátenú stranu vzťahov a ľudských pováh. A neváhal prezradiť viac!