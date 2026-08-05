To je nádhera! TÁTO pláž vyzerá ako z rozprávky, ale skutočne EXISTUJE! Prečo je celá biela?

ATÉNY – Na prvý pohľad vyzerá táto pláž, akoby ju niekto vystrihol z Mesiaca. Ako ale všetci vieme, náš Mesiac nemá vlastnú atmosféru, a preto by všetka voda na jeho povrchu ihneď zamrzla. Je to potom celé výmysel? Ale vôbec nie, pláž s bielym povrchom skutočne existuje.
Mnohé prímorské krajiny sa môžu pýšiť nádhernými plážami, ktoré navštevujú turisti z celého sveta. Ľudí však často láka aj to, čo na prvý pohľad vyzerá ako niečo nadpozemské. A táto biela pláž je toho živým dôkazom. Ako píše Mirror, toto pobrežie je považované za jedno z najneobvyklejších na svete a nachádza sa priamo v Egejskom mori.
Sopečný ostrov
Táto pláž pripomína skôr nadpozemské scenérie Mesiaca než typické piesočnaté alebo štrkové pobrežie Stredozemného mora. Nachádza sa na krásnom gréckom ostrove Milos a je nápadne tvorená bielou sopečnou horninou, ktorú prirodzene vytesalo Egejské more a severné vetry. Je to pláž Sarakiniko.
Unikátne skalné útvary sú hladké a zakrivené, pričom mnohé slúžia ako skokanské mostíky, obľúbené pre návštevníkov, prípadne sa môžu potápať do krištáľovo čistej tyrkysovej vody, ktorá obmýva celý sopečný ostrov. Dovolenkári, ktorí sa chceli podeliť o svoje pocity z pobytu na tejto pláži, nešetrili superlatívmi:
"Úžasné, úplne iné miesto, nikdy som nič podobné nevidel. Nádherné. Je to ako mesačná krajina."
"Toto miesto vyzerá ako z inej planéty. Taká krásna a jedinečná pláž."
Napriek úchvatným scenériám boli návštevníci varovaní pred sasankami, ktoré číhajú na skalách vo vode a môžu spôsobiť bolestivé kožné reakcie. To však neodradilo ľudí od skákania do vody. Pláž Sarakiniko leží približne 10 minút jazdy autom od hlavného prístavného mesta Adamas na ostrove Milos (súostrovie Kyklady) v Egejskom mori.