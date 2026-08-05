Prázdniny v alkoholovom opojení: Násťročným žiačkam predali dve fľaše vodky, dievča našli ležať v parku

CHOMUTOV - V našich končinách už, žiaľ, býva zvykom, že si tínedžeri krátia letné chvíle alkoholom. Prázdninové dni si chceli takto okoreniť aj dve školáčky vo veku 14 a 15 rokov, ktorým v potravinách šokujúco predali až dve fľaše vodky. Celý prípad vyšetruje polícia, a to aj preto, že jednu zo žiačok našli ležať v parku s až tromi promile!
Na prípad upozornil portál iDnes.cz. Všetko sa odohralo v okrese Chomutov v Českej republike. Celý prípad už vyšetruje polícia a stíhajú 61-ročnú ženu. Tá mala byť v predmetných potravinách, kde mala dvom tínedžerkám predať dve fľaše vodky. To sa malo udiať bez toho, aby si overila, koľko majú rokov. Jedno z dievčat skončilo v nemocnici s tromi promile.
Všetko sa stalo v momente, keď bolo jedno z dievčat na prázdninách u starých rodičov práve v okrese Chomutov. 14 a 15-ročné dievčatá sa vybrali do obchodu, kde im mala alkohol predať práve spomínaná žena. Neskôr tento alkohol spolu skonzumovali.
Starí rodičia o vnučkinom trávení voľného času s alkoholom nevedeli
"To, čo na začiatku vyzeralo ako nevinná prázdninová zábavka, sa behom pár hodín zvrtlo na drámu, kde malo hlavnú úlohu 14-ročné dievča z Úsťanského kraja, ktorá v okrese Chomutov trávila prázdniny u starých rodičov. Ti nemali ani tušenia, ako si ich vnučka s kamarátkami kráti voľné chvíle," uviedla pre portál policajná hovorkyňa Miroslava Glogovská.
Dievča v jej veku samozrejme neodhadlo mieru a dostalo sa do stavu intoxikácie alkoholom, v dôsledku čoho táto osoba nedokázala ani stáť na nohách. "Bola "mimo" a nedalo sa s ňou komunikovať. Privolaní policajti dievča objavili v tomto stave ležiace pod schodiskom v parku v prítomnosti ďalších osôb," doplnila ešte Glogovská.
Dieťa malo v krvi vyše tri promile, predávačka má problém
Šokujúca expertíza odhalila, že maloleté dievča malo v krvi 3,1 promile alkoholu. V nemocnici, kam ju transportovali, preto zostala pod dohľadom lekárov až do nasledujúceho dňa. Následne bola prepustená do domácej starostlivosti. Už by mala byť síce v poriadku, no prípad teraz preverujú samotní kriminalisti.
Predavačka v obchode čelí podozreniu zo spáchania trestného činu podania alkoholu, psychomodulačnej látky alebo zaradenej psychoaktívnej látky dieťaťu.