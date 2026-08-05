KRVAVÝ útok v centre Londýna: Žena mala pobodať štyroch mužov

LONDÝN - Metropolitná polícia dnes v londýnskej štvrti Covent Garden zadržala ženu podozrivú z pobodania štyroch mužov, informovali médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Hovorca londýnskej záchrannej služby uviedol, že štyria pacienti boli ošetrení na mieste a prevezení do neďalekého traumacentra. Podľa stanice Sky News sa polícia domnieva, že incident súvisí s problémami s duševným zdravím.
Oznámenie o útoku v obľúbenej turistickej štvrti dostala polícia o 12:27 miestneho času (13:27 SELČ). Obeťami sú muži vo veku 34, 39, 42 a 52 rokov. Dvoch z nich už nemocnica prepustila a zvyšní dvaja nie sú v ohrození života, uviedla neskôr metropolitná polícia.
"Policajti reagovali na tento incident v priebehu niekoľkých minút po obdržaní radu hlásení," povedal stanici BBC vrchný policajný superintendant Jason Stewart. "Aj keď je vyšetrovanie stále v ranej fáze, radi by sme ubezpečili verejnosť, že sa v súčasnosti domnievame, že ide o ojedinelý incident súvisiaci s duševným zdravím," dodal.
Polícia uviedla, že policajti na mieste zaistili nožnice a že 47-ročná žena bola zatknutá pre podozrenie z držania útočnej zbrane a napadnutia.
Podľa očitých svedkov sa útok odohral pred jedným z miestnych divadiel. "Všimli sme si, že pri divadle pobodala troch ľudí nožnicami," uviedol jeden z nich, ktorý si želal zostať v anonymite. "Nepôsobila, že by bola úplne pri zmysloch," povedal Sky News ďalší zo svedkov, podľa ktorého žena kričala na zasahujúcich strážcov. "To, čo kričala, bolo dosť nezrozumiteľné; policajt sa jej aj pýtal, akým jazykom hovorí," dodal.