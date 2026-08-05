Broňa Gregušová prelomila mlčanie: Rozvod stále nie je na konci! Zverejnila oficiálne vyjadrenie

BRATISLAVA - Bývalá misska Broňa Gregušová a kubánsky herec Mario Cimarro mali spolu vzťah sedem rokov. Za toto obdobie sa stihli zasnúbiť, mať spolu dieťa a tiež v roku 2022 sa tajne zosobášiť v Las Vegas. V poslednom období si však slovenská modelka prešla boku manžela peklom. Najnovšie prehovorila o problémoch s rozvodom.
Broňa Gregušová a Mario Cimarro, ktorého diváci poznajú najmä zo seriálu Skrytá vášeň, sa zoznámili v roku 2018. Spoločne sa presťahovali do USA, zasnúbili sa, tajne sa zosobášili a v roku 2022 sa im narodila dcérka Bria. Pred rokom však sympatická plavovláska odhalila, že ich vzťah nebol ani zďaleka taký idylický, ako si mnohí mysleli.
Známy herec čelí obvineniam z domáceho násilia. Podľa Gregušovej bol Mario chorobne žiarlivý, čo malo vyústiť do opakovaného domáceho násilia. Tvrdí tiež, že ju dlhodobo kontroloval a izoloval od blízkych. Zároveň jej mal brániť vo voľnom cestovaní, pričom spolu s dcérou nemohla opustiť Spojené štáty pre prebiehajúce súdne spory týkajúce sa starostlivosti o dieťa. Sama v minulosti priznala, že s dcérkou zostali v USA nedobrovoľne a netušili, dokedy bude ich situácia trvať. „Veľmi túžim, aby sme mohli ísť na Slovensko. Sme tu proste uviaznuté a nevieme vám povedať, dokedy,“ uviedla v emotívnom vyjadrení.
Až pred niekoľkými týždňami oznámila, že po rozhodnutí súdu sa jej spolu s dcérkou Briou podarilo vrátiť na Slovensko. Zároveň priznala, že rozvodové konanie s kubánskym hercom stále pokračuje. „Milí priatelia, keďže sa ma mnohí pýtajú, ako sa máme, chcela som vám dať oficiálne vyjadrenie. Rozvodové konanie stále pokračuje a Bri aj ja sme vďaka rozhodnutiu súdu konečne na Slovensku. Obe sme tu nesmierne šťastné a pripravené na nový začiatok!“ napísala.
Gregušová zároveň priznala, že ju podpora ľudí po zverejnení noviniek dojala. „Dnes ráno som otvorila Instagram a našla som tam toľko správ plných podpory. Veľmi pekne vám za ne ďakujem. Nech vás Boh žehná!“ dodala.
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