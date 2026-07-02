Namiesto tyrkysovej vody hnus a uhynuté medúzy: Vyhľadávaná jadranská destinácia čelí ostrej kritike!

BIBIONE – Pre tisíce slovenských a českých rodín je severotalianske Bibione absolútnou klasikou, kam kvôli krátkej vzdialenosti a pozvoľnému vstupu do vody berú najmä svoje malé deti. Začiatok tohtoročnej letnej sezóny sa však pre mnohých z nich zmenil na poriadne ľadovú sprchu. Vlnu rozhorčenia a sklamania odštartovali prvé svedectvá dovolenkárov na sociálnych sieťach. V kedysi vyhľadávanom letovisku ich totiž namiesto osviežujúceho mora privítal odpudivý sliz a desiatky mŕtvych medúz.
Diskusiu v skupine na sociálnej sieti Facebook zameranej na dovolenky v Taliansku otvorila česká turistka, ktorá do Bibione dorazila prvýkrát a zažila obrovský šok. „Sme v Bibione prvýkrát a sme celkom sklamaní z mora. Jasne, nikto nepočítal s tým že bude vyzerať ako v Apúlii alebo Kalábrii, ale to čo pláva v mori… Môj dotaz znie, či sú tu tie biele/svetlé vlákna/sliz alebo riasy alebo čo to je v tomto čase bežné, alebo ide o následok tu toho horúceho počasia a jednoducho máme smolu? Vyplavené zdochnuté medúzy nekomentujem,“ citoval ju portál TN.cz.
Autorka a okamžite spustila lavínu súhlasných komentárov od ďalších znechutených dovolenkárov. Kým niektorí sa snažili situáciu zľahčovať s tým, že medúzy k moru jednoducho patria, iní si servítku pred ústa nedávali. „Bibione je snáď tá najhoršia destinácia na dovolenku. More je fakt špinavé, plné rias, hnusu,“ napísala pod príspevok Natália a pridali sa ďalší: „Ja pred dvoma rokmi s vnúčikom a tam už ma nikto neuvidí. More des, ceny vysoké a Taliani, to už nie je, čo bývalo.“ Ďalší dlhoročný návštevník zasa upozornil, že kvalita išla rapídne dole: „Jazdíme 15 rokov a prvýkrát sa to objavilo v roku 2024. Nejde to zmyť, jedine drhnúť osuškou. Bibione ide dole – ako služby, okolie, ulice, tak aj more.“
Za všetko môže počasie
Skúsenejší cestovatelia a miestni obyvatelia hneď vysvetlili, že nejde o priemyselné znečistenie, ale o prírodný fenomén s názvom Mucilagine. Ide o špecifický morský sliz produkovaný riasami, ktorý sa masívne šíri celým severným a stredovýchodným jadranským pobrežím – od Benátok až po Rimini.
Hlavným spúšťačom tohto problému sú extrémne nadpriemerné teploty vzduchu a rekordne zohriata, málo pohyblivá morská voda v plytkých zátokách. Hoci je tento sliz pre ľudské zdravie úplne neškodný, kúpanie v ňom je pre väčšinu ľudí absolútne nepredstaviteľné a nepríjemné. Uhynuté medúzy sú zasa podľa svedectiev dôsledkom nedávnych búrok, ktoré sedimenty z blízkych riek vyplavili priamo na pláže.
Podľa diskutujúcich je momentálne situácia zlá v celom severnom oblúku vrátane Caorle či Lignana, no v komentároch sa objavilo niekoľko overených tipov, kde je voda vďaka morským prúdom o poznanie čistejšia. Podľa svedectiev sa stačí posunúť o hodinu ďalej do pokojnejších stredísk ako Duna Verde alebo Eraclea Mare, kde je voda pre deti stále ideálna.
Pokiaľ sa do Bibione predsa len chystáte v najbližších dňoch, zostáva len dúfať, že sa more vďaka prúdom prečistí. V opačnom prípade sa pripravte na to, že namiesto plávania budete s deťmi tráviť čas skôr pri hotelových bazénoch.