Desivý útok v mori: Turistu v Taliansku pohrýzla záhadná ryba! Život mu zachránili v poslednej chvíli

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Podľa jednej z hypotéz mohla turistu pohryznúť barakuda.
Podľa jednej z hypotéz mohla turistu pohryznúť barakuda. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PIOPPI - Pokojná dovolenka pri mori na juhu Talianska sa pre 55-ročného turistu zo Švajčiarska zmenila na dramatické chvíle. Počas kúpania neďaleko pobrežia pri mestečku Pioppi v regióne Kampánia ho napadla zatiaľ neidentifikovaná ryba, ktorá mu spôsobila hlboké poranenie lýtka a silné krvácanie. Muža museli previezť do nemocnice.

Ryba zaútočila len pár metrov od brehu

Incident sa odohral počas dopoludnia, keď sa švajčiarsky turista kúpal len niekoľko metrov od pláže. Podľa talianskeho portálu Positano News pocítil náhlu prudkú bolesť v nohe. Ryba mu zanechala hlbokú ranu na lýtku a zranenie začalo silno krvácať. Situáciu ešte skomplikovalo to, že muž užíva lieky na riedenie krvi, čo krvácanie výrazne zhoršilo.

Napriek zraneniu sa mu podarilo dostať na breh, kde hlasno volal o pomoc.

Plavčíci zabránili tragédii

Ako informujú talianske médiá, okoloidúca žena okamžite privolala pomoc z neďalekého plážového strediska. Dvaja plavčíci poskytli turistovi prvú pomoc a pomocou improvizovaného tlakového obväzu sa snažili zastaviť masívne krvácanie. Následne ho odovzdali zdravotníkom, ktorí ho previezli do nemocnice. Podľa miestnych médií práve ich rýchly zásah pravdepodobne zabránil oveľa vážnejším následkom.

Odborníci stále nevedia, aký živočích zaútočil

Presný druh ryby zatiaľ potvrdený nebol. Podľa prvých úvah odborníkov prichádzajú do úvahy viaceré druhy.

Jednou z možností je žralok ostnatý (Squalus acanthias), ktorý síce patrí medzi menšie druhy žralokov, no disponuje ostrými chrbtovými ostňami spojenými s jedovými žľazami. Jeho zranenia bývajú mimoriadne bolestivé, pre človeka však spravidla nie sú životu nebezpečné.

Ďalšou zvažovanou možnosťou je barakuda, dravá ryba známa dlhým štíhlym telom a mimoriadne ostrými zubami. Niektoré médiá upozornili aj na možnosť, že išlo o takzvanú triggerfish – teritoriálnu morskú rybu, ktorá počas obdobia rozmnožovania agresívne bráni svoje hniezdo. Ani túto hypotézu však odborníci zatiaľ nepotvrdili. 

Podobných prípadov pribúda

Podľa portálu Positano News nejde o ojedinelý incident. V posledných týždňoch zaznamenali podobné prípady pohryzenia plavcov aj na Amalfskom pobreží a na Sorrentskom polostrove. Úrady zatiaľ nevydali žiadne obmedzenia pre kúpanie, odborníci však odporúčajú zvýšenú opatrnosť, najmä ak sa vo vode objaví väčšia ryba alebo neobvyklé správanie morských živočíchov.

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