Kúpanie v Chorvátsku je zase nebezpečnejšie: V mori sa objavuje ďalšia jedovatá ryba! TOTO je ona

ZÁHREB - Turisti smerujúci k chorvátskemu pobrežiu by mali byť počas letnej dovolenky obozretní. V Jadranskom mori sa čoraz častejšie objavuje jedovatý perutýn (Pterois miles), ktorý predstavuje hrozbu pre morské živočíchy aj ľudí.
Pri chorvátskom pobreží sa čoraz častejšie objavuje invázny druh ryby, ktorý môže byť nebezpečný nielen pre morský ekosystém, ale aj pre dovolenkárov. Morskí biológovia upozorňujú na rastúci výskyt perutýna, ktorého jedovaté ostne môžu pri kontakte spôsobiť veľmi bolestivé poranenia, píše portál Heute.at.
Odborníci zároveň predpokladajú, že jeho výskyt sa bude v nasledujúcich rokoch rozširovať aj do ďalších oblastí Jadranského mora.
Do Jadranu sa dostal cez Suezský prieplav
Perutýn prirodzene žije vo vodách Indického a Tichého oceánu, ako aj v Červenom mori. Do Stredozemného mora prenikol cez Suezský prieplav a postupne sa rozšíril aj do Jadranu.
Kým ešte pred niekoľkými rokmi bol jeho výskyt pri chorvátskom pobreží skôr výnimočný, dnes ho odborníci pravidelne zaznamenávajú najmä na juhu krajiny. Podľa ich odhadov sa bude jeho populácia ďalej rozširovať smerom na sever.
Invázny druh ohrozuje pôvodné morské živočíchy
Jedným z dôvodov jeho úspešného šírenia je nedostatok prirodzených nepriateľov v Jadranskom mori. Vďaka tomu sa môže rýchlo rozmnožovať a obsadzovať nové lokality.
Perutýn sa živí najmä drobnými rybami a kôrovcami. Tým vytláča pôvodné druhy a narúša prirodzenú rovnováhu morského prostredia, upozorňujú odborníci.
Pozor na jedovaté ostne
Najväčšie riziko však predstavuje pre ľudí. Nebezpečné sú jeho ostne obsahujúce jed, ktoré môžu pri kontakte spôsobiť silnú bolesť, opuch a ďalšie zdravotné komplikácie.
Morskí biológovia preto odporúčajú ryby sa nedotýkať a zachovať si od nej bezpečný odstup. Ak sa perutýn náhodne dostane do rybárskej siete alebo na udicu, manipulovať s ním by mali iba skúsené osoby s použitím vhodných ochranných pomôcok.
Vedci prosia verejnosť o pomoc
Výskyt inváznej ryby sa snažia odborníci podrobne monitorovať. Inštitút pre oceánografiu a rybárstvo preto vyzval potápačov, jachtárov, rybárov aj ostatných návštevníkov Jadranu, aby nahlasovali každé pozorovanie alebo ulovenie perutýna.
Takto získané údaje pomáhajú vedcom sledovať šírenie druhu a lepšie odhadovať jeho vplyv na morské prostredie.
Perutýn nie je jediným problémom
Odborníci zároveň upozorňujú, že perutýn nie je jediným nepôvodným druhom, ktorý sa v Jadranskom mori šíri.
Pozornosť venujú aj štvorzubcovi striebropruhému, ďalšej inváznej rybe, ktorá je rovnako jedovatá a predstavuje riziko pre morské ekosystémy aj človeka.