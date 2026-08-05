V Rusku sa dejú zázraky: Putin došiel na návštevu Irkutsku! Okamžite zlacnel benzín, zmizli aj kolóny

MOSKVA - Niekoľko dní pred príchodom Vladimira Putina sa v ruskom Irkutsku začali diať zvláštne veci. Ceny benzínu náhle klesli, zmizli dlhé rady na čerpacích staniciach, robotníci narýchlo opravovali cesty a komunálne služby upratovali ulice. Ruskí vojenskí blogeri aj miestni obyvatelia tvrdia, že úrady sa snažili vytvoriť obraz prosperujúceho regiónu, ktorý sa po prezidentovom odchode opäť rýchlo rozplynul.
Pred návštevou sa zázračne zlacnel benzín
Na nezvyčajné zmeny ako prví upozornili viacerí ruskí vojenskí blogeri a miestni obyvatelia na sociálnych sieťach. Český server Aktuálně.cz, ktorý ich príspevky analyzoval, uviedol, že krátko pred Putinovou návštevou Irkutskej oblasti sa ceny benzínu na niektorých čerpacích staniciach vrátili na úroveň spred nedávneho zdražovania.
Blogeri zároveň tvrdili, že zmizli obmedzenia predaja paliva a dlhé kolóny, ktoré miestnych trápili ešte niekoľko dní pred prezidentovým príchodom.
Robotníci opravovali cesty na poslednú chvíľu
Podľa fotografií a videí zverejnených miestnymi obyvateľmi sa vo veľkom opravovali aj cesty, chodníky a verejné priestranstvá na trasách, ktorými sa mala prezidentská kolóna pohybovať.
Niektorí obyvatelia tvrdili, že asfaltovanie prebiehalo ešte niekoľko hodín pred príchodom delegácie. Na viacerých miestach pribudlo nové dopravné značenie, upratali sa okraje ciest a odstránili sa odpadky. O týchto tvrdeniach informoval Aktuálně.cz, ktoré sa odvoláva na verejne dostupné príspevky ruských blogerov.
„Potemkinova dedina“
Viacerí komentátori prirovnali tieto prípravy k takzvanej Potemkinovej dedine – pojmu označujúcemu situáciu, keď úrady vytvoria len zdanlivý obraz prosperity, aby zakryli skutočný stav.
Podľa historickej legendy nechal knieža Grigorij Potemkin počas cesty cárovnej Kataríny II. postaviť kulisy prosperujúcich dedín, aby vytvoril dojem rozvíjajúceho sa Krymu. Hoci historici dodnes vedú spory o tom, do akej miery je tento príbeh pravdivý, označenie „Potemkinova dedina“ sa dnes bežne používa pre umelo vytvorenú fasádu úspechu.
Po odchode prezidenta sa všetko zmenilo
Ruský analytik a autor projektu ChrisO_wiki, ktorý dlhodobo monitoruje dianie v Rusku, upozornil, že podľa miestnych obyvateľov sa krátko po Putinovom odchode ceny benzínu opäť zvýšili a na čerpacích staniciach sa vrátili obmedzenia aj rady motoristov. Na sociálnej sieti X zverejnil fotografie a príspevky miestnych, ktoré opisovali návrat k pôvodnému stavu.
Podobné tvrdenia sa objavili aj na ďalších sociálnych sieťach, kde obyvatelia ironicky poznamenávali, že „prezidentský zázrak“ vydržal len niekoľko hodín.
Kremeľ sa k tvrdeniam nevyjadril
Ruské úrady ani Kremeľ sa k tvrdeniam o dočasnom zlacnení benzínu či urýchlených opravách ciest oficiálne nevyjadrili.
Nie je preto možné nezávisle potvrdiť všetky informácie, ktoré zverejnili ruskí blogeri. Viaceré fotografie a videá však zachytávajú intenzívne práce na cestách a verejných priestranstvách bezprostredne pred návštevou prezidenta.
Práve preto sa v ruskom internetovom prostredí začalo hovoriť o tom, že Irkutsk sa na niekoľko dní zmenil na modernú „Potemkinovu dedinu“ – miesto, kde mala realita vyzerať lepšie, než aká podľa miestnych obyvateľov v skutočnosti je.