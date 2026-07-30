Putin dal ultimátum svojmu bývalému spojencovi: Vyberte si! Buď Moskva alebo Brusel

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin telefonoval s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, s ktorým riešil zhoršujúce sa vzťahy medzi oboma krajinami. Moskva opäť pripomenula, že Arménsko nebude môcť zostať súčasne v ruskom aj európskom integračnom priestore.
Moskva opäť otvorila otázku členstva
Telefonát sa uskutočnil na podnet arménskej strany. Kremeľ po rozhovore uviedol, že Vladimir Putin pripomenul spoločné vyhlásenie lídrov Euroázijskej hospodárskej únie (EAEÚ) z mája, podľa ktorého by Arménsko malo čo najskôr usporiadať referendum o tom, či chce zostať členom EAEÚ alebo sa vydať cestou vstupu do Európskej únie.
Arménsko je členom EAEÚ od roku 2015, no vláda premiéra Nikolu Pašinjana v posledných rokoch výrazne prehĺbila spoluprácu s Európskou úniou. Brusel a Jerevan podpísali strategické partnerstvo a arménsky parlament už prijal legislatívu, ktorá otvára cestu k budúcej žiadosti o členstvo v EÚ.
Pašinjan: Referendum teraz nedáva zmysel
Arménska vláda vo svojom vyhlásení zdôraznila, že Pašinjan Putinovi povedal, že referendum o vstupe do Európskej únie je možné uskutočniť až vtedy, keď Arménsko podá oficiálnu prihlášku do EÚ. Dovtedy podľa neho nie je téma dostatočne konkrétna.
Premiér zároveň vyhlásil, že jeho vláda je pripravená riešiť všetky sporné otázky s Moskvou prostredníctvom otvoreného a partnerského dialógu.
Spor sa netýka len politiky
Jednou z hlavných tém telefonátu boli aj nové ruské obmedzenia dovozu arménskych výrobkov. Agentúra Reuters informovala, že Pašinjan Putina požiadal o pomoc pri riešení zákazu dovozu ovocia, zeleniny, kvetov, rýb či alkoholických nápojov na ruský trh. Podľa arménskej vlády sú tieto opatrenia v rozpore s pravidlami Euroázijskej hospodárskej únie aj bilaterálnymi dohodami medzi oboma krajinami.
Rusko je pre Arménsko naďalej kľúčovým obchodným partnerom. Vlani smerovalo približne 35 percent arménskeho zahraničného obchodu práve do Ruska a krajina je zároveň vo veľkej miere závislá od ruských dodávok energií.
Vzťahy sú najhoršie za celé desaťročia
Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa výrazne zhoršili po tom, ako Rusko vojensky nezasiahlo počas azerbajdžanskej ofenzívy v Náhornom Karabachu v roku 2023. Odvtedy Arménsko postupne posilňuje väzby so Západom a otvorene hovorí o európskej integrácii.
Moskva už viackrát upozornila, že členstvo v Európskej únii a v Euroázijskej hospodárskej únii je nezlučiteľné. Aj posledný telefonát Putina s Pašinjanom ukázal, že otázka geopolitickej orientácie Arménska zostáva jedným z najcitlivejších bodov vo vzájomných vzťahoch.