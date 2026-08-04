Požiar na člne v Lamanšskom prielive: Zachránili 157 migrantov

PARÍŽ/LONDÝN - Francúzsko a Spojené kráľovstvo v utorok zachránili v Lamanšskom prielive 157 migrantov, na ktorých člne vypukol požiar. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na francúzske úrady.
„Malý čln začal horieť na hranici francúzskych a britských vôd, čo prinútilo pasažierov skočiť cez palubu,“ uviedla prefektúra v departemente Pas-de-Calais. K udalosti podľa nej došlo v utorok ráno, zaobišla sa bez obetí.
Francúzske námorníctvo dodalo, že čln vyplával z oblasti obce Veules-les-Roses v susednom departemente Seine-Maritime v pondelok. Podľa AFP išlo o jednu z najväčších záchranných operácií tohto druhu od začiatku vedenia záznamov v roku 2018.
Svedkovia z regiónu uvádzajú, že v posledných týždňoch videli na tejto frekventovanej námornej trase plaviť sa väčšie člny než obvykle. Námorné úrady AFP informovali, že priemerný počet migrantov plaviacich sa na člnoch cez prieliv stúpol z 26 v roku 2021 na 65 tohto roku.
Z bilancie AFP založenej na oficiálnych údajoch z Británie a Francúzska vyplýva, že tento rok zahynulo pri pokuse o tranzit cez Lamanšský prieliv 14 ľudí. Vlani tam prišlo o život najmenej 29 migrantov.