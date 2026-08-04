OSTRÉ slová Šimečku na adresu Fica: Premiér sa BOJÍ priznať pravdu pred vlastnými voličmi

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa pred svojimi voličmi bojí priznať, že je v záujme Slovenska byť súčasťou tzv. koalície ochotných - štátov, ktoré podporujú Ukrajinu vo vojenskom konflikte s Ruskom. V bilančnom rozhovore pre TASR TV to povedal predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, kde sa vyjadril aj k ďalším témam.
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Dodal, že predseda vlády toto zoskupenie v minulosti prezentoval pred voličmi Smeru-SD ako „klub vojnových štváčov“. „Ja si myslím, že sme tam mali byť od začiatku, lebo to nie je len o vojenskej pomoci Ukrajine, je to aj o plánoch na to, ako bude vyzerať bezpečnostný poriadok v Európe v budúcnosti,“ povedal Šimečka. Neúčasť Slovenska v tejto koalícii podľa neho poškodzuje záujmy SR a dostáva nás v rámci Európskej únie do izolácie.
Niektoré médiá s odvolaním sa na francúzske veľvyslanectvo informovali, že Slovensko je členom koalície ochotných, keďže sa zúčastnilo na jej stretnutí v Paríži 13. júla. Túto informáciu následne dementoval premiér Fico a jednoznačne vyhlásil, že Slovensko nie je a ani nebude členom tejto koalície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že na stretnutí sa zúčastnil slovenský veľvyslanec iba ako pozorovateľ.
Stanovisko francúzskeho veľvyslanectva
„Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných,“ uviedla Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku.
Čo sa týka návštevy prezidenta Petra Pellegriniho v Číne, Šimečka ju nepovažuje za problém sám o sebe, upozorňuje však, že obchodovanie s Čínou prináša aj riziká. „Prenikanie čínskych technológií na európsky trh, prípadne na Slovensko, a obzvlášť do bezpečnostného sektora, je aj reálny bezpečnostný problém,“ tvrdí Šimečka.
V súvislosti s neúspešným júlovým referendom hlava štátu podľa neho nezahrala voči občanom „úplne férovú hru“, keďže prezident otázku o predčasných voľbách nedal preveriť Ústavnému súdu (ÚS) SR a deň referenda určil v čase letných dovoleniek. Šimečka pripomenul, že PS podpisy pod petičnú akciu nezbieralo. „Nebola to naša iniciatíva, náš nápad. Ale povedal som, že keď je už vypísané, odporučím našim voličom, aby sa na ňom zúčastnili a aj sám sa na ňom zúčastním. Lebo na otázky o zrušení Ficovej renty a obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA aj PS odpovedá kladne,“ konštatoval.
Rozhodnutie Ústavného súdu
Šimečka sa vyjadril aj k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. ÚS na základe opozičného podania v júni rozhodol, že v prípade splnenia príslušných podmienok tohto zákona musí vláda požiadať parlament o vyslovenie dôvery bez zbytočného odkladu. Vládny kabinet, ktorý dovtedy žiadosť parlamentu odkladal na základe právneho názoru, že o termíne podania rozhoduje sám, tak následne požiadal o vyslovenie dôvery a aj ju získal. „Vláda mala okamžite, v novembri minulého roka, požiadať o dôveru. Vôbec to nemuselo byť, keby sme mali normálnu vládu, ktorá rešpektuje, že tu máme nejaký ústavný zákon a aj keď sa jej nepáči, musí sa mu podriadiť,“ poznamenal Šimečka. PS by podľa neho bolo ochotné v budúcnosti zvážiť podporu novele tohto zákona, aby lepšie zodpovedal aktuálnej situácii, a to najmä vzhľadom na jeho požiadavky voči samospráve. „Ale kým ten zákon platí, treba ho dodržiavať,“ povedal.
Líder opozičného PS sa vyjadrili k jesenným voľbám. Koalície podľa neho uzatvárajú najmä s SaS, Demokratmi a KDH. Doplnil, že so stranami súčasnej vládnej koalície a Republikou sa nespájajú na žiadnej, ani komunálnej úrovni. „Pre nás je extrémne dôležitý Košický kraj a mesto Košice. Na župana máme kandidáta Mariána Porvažníka a na primátora Martina Mudráka,“ povedal Šimečka. Dodal, že medzi priority PS patria primátorské posty v Liptovskom Mikuláši, Myjave, Revúcej, Rimavskej Sobote, ale najmä podpora Matúša Valla, ktorý post primátora obhajuje v Bratislave.