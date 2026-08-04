Na starostku Malatinej sa to RÚCA: Po kritike od Žilinku už nemala na výber, urobila tento zásadný KROK!

MALATINÁ - So starostkou Malatinej to ide z kopca. Po tom, ako sa mala dopustiť viacerých priestupkov za volantom sa jeden z nich mimoriadne medializoval. Bolo to pri odchode z Bačovských dní, kedy pri policajných orgánoch mala odmietnuť fúkať pri detekcii alkoholu v dychu. Po zadržaní bola veľmi rýchlo prepustená, čo sa očividne nepáčilo generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý práve v utorok 4. augusta adresoval orgánom činným v trestnom konaní veľkú kritiku.
Starostka sa podľa portálu tnlive.sk rozhodla pozastaviť si členstvo v Hlase-SD. Robí tak po bezprostrednej ostrej kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Tomu sa nepáčilo, že starostku po zadržaní pustili na slobodu po tom, ako odmietla fúkať pri kontrole na alkohol v dychu po šoférovaní zo spoločenskej akcie.
Ubližuje to mne a ubližuje to aj strane, posťažovala sa
"Ja som si na vlastnú žiadosť, vlastným rozhodnutím, dala žiadosť na pozastavenie členstva a to z dôvodu jednoduchého. A to, že sa tu sa politicky ubližuje. Ubližuje sa aj strane Hlas aj mne," povedala televízii Markíza Tatiana Červeňová.
Starostka zožala veľkú kritiku za to, že sa ešte 12. júla zabávala do neskorej polnoci na Bačovských dňoch. Po konci podujatia nasadla do auta a išla, no cestu jej skrížila policajná hliadka. Pri tej odmietla fúkať.
Kandidovať stále plánuje, no jej minulosť nie je lichotivá
Červeňová odmietla, že by už nešla opätovne kandidovať na pozíciu starostky. "Ja nie som právoplatne odsúdená. Prečo by som ja kandidovať nemala ísť? A či už ako nezávislá, to je moje rozhodnutie," odvetila televízii.
Veľké svetlo do zákulisia však priniesol samotný Žilinka, ktorý odhalil, že zďaleka nešlo o prvé pochybenie Červeňovej. "Tá sa mala podľa príslušných evidencií, ktoré mali OČTK k dispozícii, od roku 2020 dopustiť 11 priestupkov na úseku dopravy, z toho 2 priestupky spočívali v jazde menovanej pod vplyvom alkoholu, za čo jej boli uložené aj sankcie zákazu činnosti (naposledy zákaz činnosti od 25.05.2022 v trvaním 30 mesiacov). Práve tieto skutočnosti, s ohľadom na špecifický charakter stíhaného prečinu, svedčili o existencii dôvodnej obavy z pokračovania v obdobnom konaní," prízvukoval ešte dnes Žilinka.