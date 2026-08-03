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Španielska vláda odmieta obvinenia: Pred návalom migrantov vraj varovania tajnej služby neignorovala

Migranti prechádzajú cez ostnatý drôt pri pokuse prekročiť hranicu z Maroka do španielskej enklávy Ceuta
Migranti prechádzajú cez ostnatý drôt pri pokuse prekročiť hranicu z Maroka do španielskej enklávy Ceuta (Zdroj: TASR/AP)
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TASR

MADRID - Španielska vláda v pondelok odmietla tvrdenia, že ignorovala varovania tajnej služby CNI pred hroziacim masovým návalom migrantov z Maroka do Ceuty. Do španielskej exklávy na severe Afriky vtrhli koncom minulého týždňa desaťtisíce ľudí, drvivá väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Informuje správa agentúry DPA.

Rozhlasová stanica Cadena SER s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že CNI v uplynulých týždňoch opakovane varovala ministerstvo vnútra pred hromadným návalom ľudí do Ceuty. Zlomovým bodom bolo podľa zdrojov rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu z 8. júla, ktorý stanovil, že osoby, ktoré sa do Ceuty doplavia, nemožno okamžite vrátiť späť do Maroka.

Hovorkyňa španielskej vlády Elma Saizová v reakcii uviedla, že kabinet nedostal žiadne spravodajské informácie varujúce pred migračnou krízou podobného rozsahu. „Nikto neočakával takúto bezprecedentnú udalosť,“ poznamenala.

Hovorca opozičnej Ľudovej strany (PP) Miguel Tellado povedal, že je ťažké si predstaviť, že CNI nevedela o blížiacej sa veľkej migračnej vlne. Podľa rozhlasovej stanice tajná služba síce neupozornila na konkrétny moment, kedy by k prílevu migrantov malo dôjsť, potvrdila však, že hrozba je skutočná. Ministerstvo vnútra tvrdí, že nedostalo žiadne varovanie, ale uznáva, že od polovica júla zaznamenalo nárast počtu migrantov, ktorí prichádzali do Ceuty po mori.

Do Ceuty minulý štvrtok nelegálne vstúpili desiatky tisíc ľudí z Maroka. Väčšina z nich priplávala, iní preliezli cez šesťmetrový plot na hranici. Koľko presne ich ale do španielskej exklávy napokon preniklo, zostáva nejasné. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas teraz odhaduje, že prišlo 80.000 migrantov. Predtým uvádzal 60.000. Madrid trvá na počte 50.000, zatiaľ čo Maroko informovalo o 40.000.

Vivas v pondelok oznámil, že v exkláve sa stále nachádza 3000 až 5000 migrantov. Zástupca španielskej vlády v Ceute Miguel Ángel Pérez uviedol, že podľa odhadov ich tam je naďalej asi 2500. Medzičasom podľa DPA pokračuje úsilie o ubytovanie a repatriáciu tých, ktorí v Ceute zostávajú. Úrady tiež pátrajú po osobách, ktoré v snahe dostať sa cez hranicu zahynuli. Aj tu sa však uvádzané počty líšia. Zatiaľ čo španielske ministerstvo vnútra tvrdí, že doteraz bolo nájdených 72 tiel, úrady v Ceute ich hlásia najmenej 88.

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