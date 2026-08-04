BRATISLAVA - Väčšina krajín skupiny G7, s výnimkou Nemecka a Kanady, venuje viac rozpočtových prostriedkov na obsluhu verejného dlhu ako na obranu. Informuje o tom agentúra TASS, ktorá cituje agentúru Bloomberg.
Podľa prepočtov agentúry Scope Ratings náklady Talianska na obsluhu verejného dlhu prevyšujú jeho rozpočet na obranu takmer trojnásobne, zatiaľ čo Spojené štáty vynakladajú na úroky z dlhu viac ako dvojnásobok výdavkov na obranu. Vo Veľkej Británii a Francúzsku sú náklady na obsluhu dlhu dvojnásobné oproti výdavkom na obranu. V prípade Nemecka splátky úrokov z dlhu predstavujú 35 % jeho výdavkov na obranu. Údaje za ostatné krajiny skupiny G7 agentúra neposkytla.
„Zatiaľ čo väčšina štátov sa doteraz vyhla akútnemu refinančnému stresu, zvýšené dlhové zaťaženie v kombinácii s relatívne veľkými primárnymi deficitmi zvyšuje citlivosť verejných financií na zmeny podmienok financovania na trhu,“ uviedol Eiko Sievert, výkonný riaditeľ pre štátny a verejný sektor v spoločnosti Scope Ratings.