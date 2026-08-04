Škandál na rekreačnej lodi v Grécku: Taliani prenášali nelegálne získané koraly za 800-tisíc eur

ATÉNY - Grécke orgány zadržali posádku talianskej rekreačnej lode, na ktorej sa nachádzali nelegálne získané koraly v hodnote približne 800.000 eur. V utorok o tom informovali miestne médiá a daňový úrad (AADE), píše o tom agentúra AFP a spravodajského webu eKathimerini.
Loď bola zadržaná v blízkosti ostrova Skopelos. Skupina ju údajne využívala ako základňu pre nelegálny zber koralov, ktoré následne predávala do zahraničia, najmä Talianska. Úrady našli na lodi okrem koralov, ktoré sú chránené environmentálnymi predpismi Grécka a Európskej únie, aj potápačské vybavenie, nástroje na rezanie a provizórne skladovacie priestory. Podľa portálu eKathimerini to naznačuje organizovanú a opakovanú činnosť.
Úrady pokračujú v pátraní po možných spolupáchateľoch v Grécku a v spolupráci s talianskymi orgánmi aj po príjemcovi nelegálnych zásielok v Taliansku. Nevylučujú možnosť, že do tejto činnosti môže byť zapojená aj medzinárodná zločinecká organizácia pôsobiaca v niekoľkých ďalších krajinách.