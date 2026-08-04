Horúca sporná téma po návšteve šejka: Takáč obhajuje hľadanie investora a posiela tvrdý odkaz médiám

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami, a teda aj nad závlahovou vodou. Agrominister to uviedol vo zverejnenom videu v reakcii na vyjadrenia opozičných strán v súvislosti s minulotýždňovou (29. 7.) pracovnou návštevou prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) šejka Muhammada bin Zájida Ál Nahjána na Slovensku. Opozičné tvrdenia sú podľa Takáča výmysly slovenských opozície a vybraných médií.
„Posledné dni nič iné nepočúvam zo strany opozície a vybraných médií, len to, že vláda sa rozhodla odovzdať do rúk šejkov emirátov hydromeliorácie vrátane slovenskej vody. Toto je čistá halucinácia pri vysokých teplotách našej opozície a vybraných médií,“ spresnil. „Slovenská vláda a ja ako minister nič iné nerobím, len sa snažím zachrániť hydromeliorácie a nájsť investora, lebo nemáme peniaze z európskych zdrojov. Predchádzajúce vlády Hegera, Matoviča, Ódora nám do strategického plánu nedali finančné prostriedky. V štátnom rozpočte peniaze tiež nevieme nájsť, pretože nám nechali najhoršie verejné financie,“ podčiarkol.
Najjednoduchší a najlepší spôsob je podľa neho PPP projekt, kde však treba hľadať partnera. „A my tých partnerov hľadáme. Oslovujeme rôznych partnerov, v rôznych krajinách. Nakoniec, možnože to budú nejaké banky, možnože to budú z inej krajiny nejakí partneri, možnože to budú nakoniec aj samotní poľnohospodári,“ zdôraznil.
Cieľ vlády v celoplošnom zavlažovaní
„Vláda SR robí všetko pre to, aby hydromeliorácie plnili svoj účel nielen na pár percentách (plôch), ale na celom území Slovenskej republiky, aby sme mohli našu vodu, ktorú podotýkam vláda na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) dala chrániť aj do ústavy, sme vedeli využívať na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín,“ dodal agrominister.
Slovenská vláda sa chystá odovzdať netransparentne kontrolu nad vodou v poľnohospodárstve do rúk arabskému šejkovi. Slovenskí poľnohospodári si potom za závlahovú vodu budú musieť platiť. Uviedli to 31. júla opozičné strany v súvislosti so stredajšou (29. 7.) pracovnou návštevou prezidenta SAE šejka Muhammada bin Zájida Ál Nahjána na Slovensku.