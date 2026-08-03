Masívny nápor na hranice Španielska sa skončil katastrofou! V mori zomreli desiatky migrantov

RABAT - Marocké ministerstvo vnútra v nedeľu po prvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta, pričom uviedlo, že o život prišlo 11 osôb. Španielsko pritom tvrdí, že obetí je najmenej 72, píše o tom agentúra AFP.
Hovorca marockého rezortu objasnil, že desať ľudí sa utopilo a jedna osoba spadla zo skalnatého terénu. Maroko spolupracuje so Španielskom pri overení počtu obetí a identifikovaní tiel nachádzajúcich sa na španielskom území. Ministerstvo pripísalo tento náhly nárast počtu migrantov „zlomyseľnému zneužívaniu“ sociálnych sietí a „šíreniu zavádzajúcich informácií“. Okrem toho spomenulo aj „nesprávny výklad právnych predpisov“, čo je podľa AFP odkaz na rozhodnutie Najvyššieho súdu Španielska z 8. júna, podľa ktorého migranti prichádzajúci po mori by nemali byť vrátení tak rýchlo, ako ostatní.
Podľa ministerstva úrady zaznamenali 40.000 pokusov o nelegálny vstup do Ceuty. Ďalších 1135 ľudí sa snažilo nelegálne vstúpiť do ďalšej španielskej exklávy Melilla, no podľa ministerstva ich úrady okamžite vrátili na marocké územie. Španielsko tvrdí, že do Ceuty sa v uplynulých dňoch dostalo viac než 60.000 ľudí, pričom väčšina z nich sa medzičasom vrátila späť do Maroka.
Organizácia Marocké združenie pre ľudské práva (AMDH) informovala o „takmer 130 obetiach“ a desiatkach nezvestných. Marocké ministerstvo vnútra dodalo, že prokuratúra začala s vyšetrovaním týchto udalostí.