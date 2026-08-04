Nehôd pod Strečnom už bolo alarmujúco veľa: Netradične KRIKĽAVÉ riešenie, toto je naozaj tá istá cesta?

STREČNO - Vodiči prechádzajúci Slovenskom cez severné okresy dobre poznajú dopravný nápor, ktorý môže spôsobiť cesta pod Strečnom. Tá až donedávna slúžila ako primárny ťah na prejazd k Žiline, pričom jej využitie sa po otvorení tunela Višňové značne znížilo. Napriek tomu však pri sezónnych uzávierkach tunela a aj mimo nich dochádzalo k veľkým dopravným nehodám. Nezriedka išlo o kamióny. Rozbitú vozovku museli aj s ohradením skaliska dávať do poriadku viackrát. Cestárom a polícii už evidentne došla trpezlivosť, a tak sa rozhodli pre rázne riešenie.
Polícia o zmene značenia cesty informovala na sociálnej sieti, avšak zrejme nie každý očakával, že to bude až taká okatá zmena. Niektorým vodičom sa zrejme pri pohľade na novú vozovku na chvíľu zastaví dych. Jej povrch je totiž značne odlišný od toho, na čo sme bežne zvyknutí.
Čo bolo spúšťačom?
Za posledné mesiace sa pod Strečnom odohrali viaceré vážnejšie vyzerajúce dopravné nehody, s účasťou kamionistov nevynímajúc. Aj tieto udalosti zrejme prispeli k ráznej zmene značenia úseku.
Nastupuje červená farba
Ak sa pýtate na spomínanú veľkú zmenu, tak pod Strečnom je po dnešku už červený asfalt. "V súčinnosti so Slovenskou správou ciest bol na ceste I/18 v úseku Strečno zrealizovaný protišmykový náter vozovky v mieste, kde dlhodobo dochádzalo k častým dopravným nehodám a škodovým udalostiam, najmä za zhoršených poveternostných podmienok," napísala polícia.
Toto technické opatrenie podľa polície vraj výrazne zvyšuje priľnavosť kolies k povrchu vozovky, čím by malo dôjsť k zlepšeniu jazdných vlastností vozidiel a významne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku. Polícia napriek tomu vodičov vyzvala na opatrnosť za volantom.