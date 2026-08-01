Česko je na nohách! U ženy, ktorá prišla z Ugandy, je podozrenie na vysoko nebezpečnú nákazu! Prísne OPATRENIA

PRAHA - U ženy, ktorá sa vrátila z Ugandy, je podozrenie na niektorú z vysoko nebezpečných nákaz. Z Fakultnej nemocnice Hradec Králové ju v súčasnosti prevážajú na špecializované pracovisko pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva (MZD).
"Podľa doterajších informácií je pravdepodobnosť potvrdenia nákazy veľmi nízka a verejnosti nehrozí žiadne riziko," uviedla hovorkyňa MZD Naďa Chattová.
Prevádzka nemocnice nebola obmedzená
Prevádzka hradeckej nemocnice nebola situáciou nijako obmedzená, prijaté opatrenia sa týkajú len pacientky. Ministerstvo je v úzkom kontakte s oboma nemocnicami, orgánmi ochrany verejného zdravia a zložkami integrovaného záchranného systému. Na prevoze pacientky do Prahy spolupracuje hasičský záchranný zbor.
Medzi vysoko nebezpečné nákazy patria podľa definície napríklad rôzne exotické infekčné ochorenia, napríklad horúčka dengue, rôzne krvácavé horúčky alebo ebola. Príznaky sú pre mnohých z nich podobné, do vyšetrenia vzoriek, ktoré môže trvať aj niekoľko dní, pretože ich musí urobiť zahraničné laboratórium, preto lekári konkrétnu diagnózu nepoznajú.