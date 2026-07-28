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Uganda hlási KONIEC eboly! Po dôležitom monitorovacom období nepribudol jediný prípad

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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ČTK

KAMPALA - Uganda je bez nových prípadov eboly, uviedol dnes minister zdravotníctva Chris Baryomunsi. Koniec šírenia nákazy v krajine oznámil minister po tom, ako sa skončilo povinné 42-dňové monitorovacie obdobie bez zaznamenania nových prípadov nákazy. Informovali o tom agentúra Reuters a server NilePost. V Ugande sa od vypuknutia epidémie v susednom Kongu ebolou nakazilo 20 ľudí, z toho dvaja zomreli. Pätnásť z 20 nakazených pochádzalo z Konga.

,,Ministerstvo zdravotníctva po celý čas dôkladne sledovalo situáciu v krajine a nezaznamenalo žiadny nový prípad eboly," uviedol Baryomunsi. Minister však varoval obyvateľov, aby zostali ostražití a dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

Monitorovacie obdobie sa začalo 16. júna, teda dňom prepustenia posledného ugandského pacienta z nemocnice. Chronologicky posledným prepusteným pacientom bol síce až 16. júla občan Konga, Baryomunsi ale uviedol, že jeho prípad sa do odpočtu nezapočítal, pretože sa do Ugandy dostal nelegálnym spôsobom a v krajine nemal žiadne kontakty. ,,Musím dodať, že (začiatok monitorovacieho obdobia) počítame od posledného prepusteného ugandského štátneho príslušníka, pretože posledným prepusteným prípadom bol konžský občan, ktorý sa do krajiny dostal ukrytý v nákladnom vozni," povedal minister.

Ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Prejavuje sa krvácaním a k príznakom patrí horúčka, vracanie, hnačka či bolesti svalov. Najnovšie, už 17. epidémiu eboly v Kongu spôsobil variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. V Kongu bolo zaznamenaných už 3262 prípadov eboly, z toho 1437 pacientov chorobe podľahlo.

Viac o téme: EbolaNákazaUgandaChris Baryomunsi
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