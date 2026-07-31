Veľký koniec slovenského závodu má dohru: Firma odhalila skutočný dôvod! REAKCIA premiéra Fica

POTVORICE - Hlavné rozhodnutie o ukončení výroby v závode Askoll Slovakia v obci Potvorice v okrese Nové Mesto nad Váhom je súčasťou širšieho procesu priemyselnej reorganizácie skupiny, ktorý je vyvolaný pretrvávajúcou krízou na európskom trhu s domácimi spotrebičmi, štrukturálnym znížením objemu výroby a potrebou prispôsobiť výrobnú kapacitu dopytu. Informovala o tom spoločnosť Askoll holding.
Keďže podľa spoločnosti boli niektoré argumenty nesprávne formulované a stali sa predmetom politického súboja, čo rozhodne nebolo jej cieľom, poskytla stanovisko.
„Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Tvrdenie, ktoré uviedli niektoré médiá, že rozhodnutie bolo vyvolané nedávnymi fiškálnymi opatreniami prijatými slovenskou vládou alebo predstavovalo formu protestu proti nim, nezodpovedá vyhláseniam spoločnosti. Toto rozhodnutie je výsledkom dlhodobého priemyselného hodnotenia a je súčasťou procesu reorganizácie, ktorý v posledných rokoch ovplyvnil celé európske podnikanie skupiny. Spoločnosť si splní všetky svoje povinnosti voči zamestnancom,” informovala spoločnosť.
Ako informovala v pondelok (27. 7.) finančná a personálna manažérka spoločnosti Askoll Slovakia Adela Mullerová, materská spoločnosť sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku aj z dôvodu vysokého daňového a odvodového zaťaženia v SR. Priamym vplyvom boli podľa nej konsolidačné opatrenia súčasnej vlády. Rušenie výroby na Považí sa koncom decembra dotkne všetkých 77 zamestnancov. Časť výroby presunú do sesterských závodov v Rumunsku a v Číne. K ukončeniu výroby dôjde po 33 rokoch na Slovensku.
Talianska spoločnosť Askoll je svetovým lídrom vo vývoji, v návrhu a vo výrobe čerpadiel a elektromotorov pre domáce elektrospotrebiče používané najmä v práčkach, sušičkách a umývačkách riadu, ale i v oblasti akvaristiky a prietokových ohrievačov. Skupinu tvorí 11 spoločností s viac ako 2800 zamestnancami. Výrobné závody má v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii, Číne a Mexiku a obchodné zastúpenia v Spojených štátoch amerických a Južnej Kórei.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) ocenil postoj talianskych majiteľov, ktorí dnes potvrdili, že ukončenie výroby v Potvoriciach a prepustenie 77 zamestnancov nesúvisí s fiškálnou politikou slovenskej vlády. „Pokiaľ ide o 77 ľudí, ktorí prídu v Potvoriciach o prácu kvôli krízovému vývoju ekonomiky v celej Európe, verím, že si v spolupráci s príslušným úradom práce alebo samostatne nájdu vhodnú prácu, pretože len v okrese Nové Mesto nad Váhom je okolo dvetisíc voľných pracovných miest. Na Slovensku sa na jednej strane tešíme z nízkej miery nezamestnanosti, vrásky na čele nám však spôsobuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pretože úrady práce hlásia až 140.000 voľných miest,“ doplnil premiér.