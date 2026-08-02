V Južnej Kórei zaznamenali najvyššiu teplotu od začiatku meraní

SOUL - Južná Kórea v nedeľu zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní pred viac než storočím, uviedla štátna meteorologická služba (KMA). V meste Jangsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia, informuje agentúra AFP.
Provincia Južný Kjongsang, v ktorej sa Jangsan nachádza, je epicentrom vlny horúčav v krajine, pričom teploty tam už piaty deň v rade presahujú hranicu 40 stupňov Celzia. Vo veľkej časti Južnej Kórey pritom platia výstrahy pred horúčavami.
Vo vyše dvoch desiatkach oblastí v nedeľu platila núdzová výstraha pred vlnou horúčav, čo je nová kategória varovania zavedená tento rok s cieľom lepšie reagovať na rastúce teploty. Úrady ju vydávajú vtedy, keď pocitová teplota dosiahne 38 °C alebo skutočná 39 °C počas jedného dňa.
Údaje KMA ukazujú, že priemerný ročný počet dní s vlnami horúčav v krajine sa za posledných päť rokov viac než zdvojnásobil na 19 dní. V 70. rokoch minulého storočia to pritom bolo osem dní.