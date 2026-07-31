Brutálna poprava vojenského veliteľa pred očami jeho mužov: Dôvod je šokujúci!

PCHJONGJANG – Severná Kórea žije svojím vlastným životom. Okolitému svetu to dáva jasne najavo pravidlami v každej sfére štátnych zložiek aj v rámci spoločenského života. Vysoký post v armáde neznamená, že človek si môže robiť, čo chce. Príkladom je aj poprava plukovníka.
V Severnej Kórei nie sú popravy až tak ojedinelé. I keď Kimova tvrdá ruka jasne určuje všetky pravidlá, sem tam sa stane, že niekto zákon poruší. V tomto prípade išlo ale o jasné okrádanie štátu. Ako informuje Daily NK, v provincii Južný Pchjonjang zatkli miestne zložky plukovníka, ktorý sa dopustil strašného zločinu.
Nočná krádež obilia
V júni mal nemenovaný plukovník využiť chabé nočné zabezpečenie a ukradol obrovské množstvo obilia zo skladu, ktorý mal počas služby sám strážiť. Následne sa mal postarať o prevoz do prístavu Nampo. Nočná akcia mu ale vôbec nevyšla a stráž ho zadržala.
Plukovníka následne čakal výsluch na Úrade vojenskej bezpečnosti. Vyšetrovatelia naňho dlho tlačili. Napokon vyšli najavo jeho prepojenia a ďalšie priestupky, ku ktorým sa priznal.
O poprave rozhodol vojenský súd
Nemenovaného plukovníka čakal ďalší výsluch, ale tentoraz na vojenskom súde. Dostal najprísnejší trest, keďže obilie kradol počas domácej potravinovej krízy. Okrem toho sa priznal, že ho chcel pašovať do ďalších krajín.
Tento prípad v radoch armády veľké rozhorčenie, pretože aj bez toho muži trpeli na nedostatok základných potravín. Dňa 12. júla zastrelili plukovníka na strelnici priamo pred jeho mužmi, ktorí sa prišli pozerať.
Po poprave severokórejská armáda vyhlásila, že odstráni korupciu z radov vlastných ozbrojených síl. "Plukovníkovi muži na strelnici po poprave doslova zbledli a boli hlboko otrasení tým, čo práve videli. Keď odchádzali, všetci hľadeli do zeme," hovorí jeden zo svedkov.
Väčšie opatrenia
V oblasti Nampo boli po poprave zavedené mimoriadne bezpečnostné opatrenia. V prístave operujú špecialisti, ktorí priamo dohliadajú na náklad všetkých prichádzajúcich aj odchádzajúcich lodí. Bežná preprava stavebného materiálu a morských plodov bola značne obmedzená.