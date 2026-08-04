Štátny rozpočet sa zlepšil: Deficit v júli klesol takmer o pätinu na necelé 3 miliardy eur

BRATISLAVA - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2,963 miliardy eur. Hospodárenia štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur alebo 18,5 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1,712 miliardy eur (12,7 %) na 15,239 miliardy eur. Výdavky boli vyššie o 1,039 miliardy eur (6,1 %) a dosiahli 18,203 miliardy eur.
Rast daňových príjmov
„Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 844,1 milióna eur (7,1 %). Pozitívny medziročný vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých daní, pričom pri dani z pridanej hodnoty vo výške 421 miliónov eur, pri dani z príjmov právnických osôb bol vo výške 317,2 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 54,6 milióna eur a pri dani z poistenia vo výške 20 miliónov eur,“ vyčíslil rezort financií. Pozitívny vývoj zaznamenal aj pri dani z finančných transakcií, kde došlo v júli k medziročnému nárastu o 155,8 milióna eur. Vzrástol aj výnos dane z príjmov fyzických osôb, a to o 71,6 milióna eur.
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Naopak, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne nižší o 145,8 milióna eur a solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zase klesol o 27,7 milióna eur. „Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,4 milióna eur a pri dani z motorových vozidiel vo výške 2,5 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 0,7 milióna eur,“ konštatovalo ministerstvo.
Viac peňazí z EÚ
Pozitívne sa v júli podľa MF vyvíjali príjmy z rozpočtu Európskej únie (EÚ), ktoré medziročne narástli o 156 miliónov eur (20,3 %). Príjmy v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahli 668,4 milióna eur, pričom v rovnakom období vlaňajška neboli žiadne.
Dlh a dividendy
„Príjmy z dividend medziročne klesli o 37,2 milióna eur (-32,2 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka,“ avizoval rezort financií. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v siedmom mesiaci tohto roka medziročný nárast o 404,9 milióna eur (37,6 %). Naopak, transfer Sociálnej poisťovni klesol o 347,8 milióna eur (-33,1 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z eurofondov došlo k medziročnému nárastu o 143,3 milióna eur (14,7 %). Výdavky rozpočtu súvisiace s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy tiež vzrástli, a to o 627,8 milióna eur (82 %). Odvod do rozpočtu EÚ zaznamenal medziročný nárast o 167 miliónov eur (30,3 %).