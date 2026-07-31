Severná Kórea posiela do sveta IT špecialistov: Cieľom sú peniaze aj citlivé dáta

BERLÍN - Jedenásť západných krajín varovalo v piatok pred zamestnávaním IT špecialistov zo Severnej Kórey. Tá podľa nich využíva svojich pracovníkov v zahraničí na financovanie jadrového zbrojného programu a kradnutie citlivých informácií. Informovala o tom agentúra DPA.
„Severná Kórea sa spolieha na sieť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti informačných technológií pôsobiacich v krajine aj mimo nej, aby získavala falošné identity a získavala na diaľku peniaze na financovanie nezákonných programov jadrových zbraní a balistických striel,“ píše sa v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí USA.
Okrem Spojených štátov upozornenie vydali Británia, Nemecko, Japonsko, Južná Kórea, Austrália, Francúzsko, Taliansko, Kanada, Nový Zéland a Holandsko. „Severokórejskí IT pracovníci sa vydávajú za štátnych príslušníkov iných krajín, aby získali prácu a príjem prostredníctvom online platforiem, ktoré prevádzkujú súkromné spoločnosti v oblasti zamestnávania, obstarávania a uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb,“ uviedli.
Ich cieľom je posielať príjmy späť svojim severokórejským agentúram. „Predstavujú tiež pre spoločnosti vnútornú hrozbu a podieľajú sa na únikoch údajov, krádežiach kryptomien a krádežiach citlivých informácií,“ dopĺňa vyhlásenie s tým, že na zahmlenie svojej totožnosti a rozšírenie aktivít používajú aj umelú inteligenciu. Mnohí pracujú zo Severnej Kórey, Číny, Ruska a krajín juhovýchodnej Ázie, svoju lokalitu však maskujú.
Severná Kórea (KĽDR) dlhodobo trvá na tom, že má právo rozvíjať programy jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci jej to zakazujú sankcie Bezpečnostnej rady OSN. Predpokladá sa, že Pchjongjang na financovanie týchto programov používa v rozsiahlej miere aktivity v oblasti kyberzločinu, kryptomien a prania peňazí, dodáva agentúra AFP.