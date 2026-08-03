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Mesto v USA pohlcujú plamene: Vyhlásili stav núdze a evakuujú až 60-tisíc obyvateľov! Požiar zničil už 600 budov

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Young Kwak)
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TASR

WASHINGTON - Približne 60.000 ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Informuje o tom agentúra Reuters.

Mesto v USA pohlcujú
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Young Kwak)

Veliteľ hasičov v Spokane Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ neporadilo dostať pod kontrolu. V nedeľu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10.000 odberateľov. Predstavitelia na nedeľňajšej tlačovej konferencii uviedli, že v súvislosti s požiarmi neboli hlásené žiadne úmrtia.

Primátorka Spokane Lisa Brownová označila tieto požiare za „najhoršiu prírodnú katastrofu,“ akú kedy tento región zažil. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 101.171 hektárov územia.

Guvernér Washingtonu ​Bob ⁠Ferguson podľa svojich slov v nedeľu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a požiadal o pomoc Federálnu agentúru pre riadenie núdzových situácií (FEMA). Ferguson okrem toho vyhlásil v celom štáte stav núdze.

Mesto v USA pohlcujú
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Young Kwak)

Viac o téme: EvakuáciaLesný požiarUSASpokane
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