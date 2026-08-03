Mesto v USA pohlcujú plamene: Vyhlásili stav núdze a evakuujú až 60-tisíc obyvateľov! Požiar zničil už 600 budov

WASHINGTON - Približne 60.000 ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Informuje o tom agentúra Reuters.
Veliteľ hasičov v Spokane Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ neporadilo dostať pod kontrolu. V nedeľu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10.000 odberateľov. Predstavitelia na nedeľňajšej tlačovej konferencii uviedli, že v súvislosti s požiarmi neboli hlásené žiadne úmrtia.
Primátorka Spokane Lisa Brownová označila tieto požiare za „najhoršiu prírodnú katastrofu,“ akú kedy tento región zažil. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 101.171 hektárov územia.
Guvernér Washingtonu Bob Ferguson podľa svojich slov v nedeľu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a požiadal o pomoc Federálnu agentúru pre riadenie núdzových situácií (FEMA). Ferguson okrem toho vyhlásil v celom štáte stav núdze.