Hasiči rozšírili výstrahu: Zvýšené riziko požiarov platí na väčšine Slovenska

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BRATISLAVA - Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k pondelku na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.
(Zdroj: MINV)