Francúzsko bojuje s obrovským požiarom: Hustý dym spôsobuje zdravotné problémy

ŠTRASBURG - Požiar skládky priemyselného odpadu vypukol v nedeľu ráno v obci Gandrange na severovýchode Francúzska. Hustý a zapáchajúci dym spôsobil mnohým obyvateľom nevoľnosť a bolesti hlavy, úrady preto vyzvali približne 30.000 ľudí, aby nevychádzali von. Informuje agentúra AFP.
Podľa hovorkyne miestnej civilnej ochrany Géraldine Chambeaudieovej bol požiar popoludní pod kontrolou, no jeho príčina zatiaľ nie je známa. Dym bol viditeľný až v 15 kilometrov vzdialenom meste Méty.
Svedkovia opisovali výrazný zápach a zdravotné ťažkosti. Tridsaťštyriročná Amandine Vecchioová pre AFP uviedla, že po odchode z kina v neďalekom meste Amneville ju okamžite rozbolela hlava. Svojej dcére prikázala zakryť si tvár plyšovou hračkou a synovi doma odkázala, aby zavrel okná a zobral dovnútra ich psa a mačky.
Clement Deriu, starosta neďalekej obce Clouange, uviedol, že dym spôsoboval obyvateľom bolesti hlavy a nevoľnosť. Francúzsko toto leto zápasí s rozsiahlymi požiarmi. Je medzi nimi aj najväčší lesný požiaru od roku 1949, ktorý pri meste Bordeaux zničil približne 42.000 hektárov pôdy. Hoci požiar je už pod kontrolou, hasiči naďalej likvidujú aktívne ohniská.