Desivý požiar trajektu: Ľudia skákali do mora, hlásia obete aj nezvestných

JAKARTA - Na indonézskom trajekte v nedeľu na mori vypukol požiar, ktorý si vyžiadal päť obetí. Ďalších 41 ľudí je nezvestných. Niektorí pasažieri po vypuknutí požiaru skočili cez palubu, uviedli záchranári. Informuje správ agentúry AFP.
Kapitán ohlásil požiar prevádzkovateľovi trajektu v čase, keď loď smerovala z mesta Surabaja vo Východnej Jáve do Makasaru v provincii Južné Sulawesi, uviedla pátracia a záchranná agentúra Basarnas. Odvtedy sa s kapitánom nepodarilo nadviazať kontakt, dodala služba.
Zo Surabaje vyrazila na miesto nešťastia rozsiahlejšia záchranná operácia. Záchranárom sa podarilo zachrániť 225 ľudí. V blízkosti trajektu boli v pohotovosti ďalšie štyri plavidlá, ktoré sa však nemohli priblížiť pre riziko, ktoré predstavovali horľavé materiály na palube trajektu, uviedla služba.
„Na základe predbežných správ z terénu cestujúci čakajú na evakuáciu loďami v blízkosti miesta nehody,“ povedal vysoký úradník ministerstva dopravy. „Bezpečnosť cestujúcich a posádky je našou najvyššou prioritou. Neustále koordinujeme činnosť so všetkými príslušnými stranami, aby sme zaistili, že evakuácia prebehne rýchlo, bezpečne a efektívne,“ dodal vo vyhlásení.
Indonézia je ostrovný štát, ktorý tvorí viac než 17.000 ostrovmi. Lode sú tam bežným dopravným prostriedkom, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy a problémy s preľudnením dochádza k podobným nehodám často.