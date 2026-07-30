Incident v Chorvátsku! Slováci napadli novinárov, ktorí robili reportáž o prenájme apartmánov na čierno

ZADAR - Dvojica slovenských občanov vo veku 64 a 20 rokov je podozrivá z útoku na chorvátskeho novinára a jeho kameramana z tímu televízie Nova TV na ostrove Vir. Oboch podozrievajú zo spáchania trestného činu nátlaku voči osobe vykonávajúcej činnosť vo verejnom záujme. K incidentu došlo v utorok počas nakrúcania reportáže. Informovalo o tom Policajné riaditeľstvo Zadarskej župy.
K incidentu došlo na chorvátskom ostrove Vir v utorok 28 júla. Podľa polície sa dvaja muži na ulici priblížili k 30-ročnému novinárovi a 40-ročnému kameramanovi. Televízny štáb v tom čase natáčal reportáž pred jedným z objektov, ktoré turistická inšpekcia Štátneho inšpektorátu zapečatila za nelegálne prenájom apartmánov, píše web indech.hr.
Polícia dvojicu podozrieva, že napadla novinára a kameramana slovne a fyzicky preto, aby im zabránili v práci. Kameraman bol pri útoku ľahko zranený.
Hádzali po nich kamene
K Incidentu sa vyjadril aj Chorvátsky zväz novinárov, ktorý tvrdí, že kameraman zaznamenal okamih, keď jeden z útočníkov hádzal po novinárskom tíme kamene. Následne došlo k fyzickému útoku, na ktorom sa podľa napadnutých novinárov podieľalo viacero osôb. Kameraman mal utŕžiť niekoľko úderov, okrem iného do hlavy a brucha. Na miesto útoku okamžite dorazila polícia aj záchranná služba.
Dvojicu podozrivých zadržali ešte v ten istý deň v spolupráci s príslušníkmi Policajného riaditeľstva Ličko-senjskej župy. Po ukončení vyšetrovania ich odovzdali na väzobné konanie policajnému riaditeľstvu Zadarskej župy a bolo proti nim podané trestné oznámenie na príslušnú štátnu prokuratúru v Zadare.
Zväz novinárov žiada najprísnejšie tresty
Chorvátsky zväz novinárov vyjadril plnú podporu napadnutým kolegom aj televízii Nova TV a pripomenul, že začiatkom mája tohto roku bola brutálne napadnutá aj redakcia relácie Provjereno „Útoky na novinárov a kameramanov predstavujú vážny zásah do slobody médií a práva verejnosti na informácie. Vítame zadržanie útočníkov políciou a žiadame pre páchateľov najprísnejšie tresty. Takéto útoky nesmú zostať nepotrestané,“ uviedli.