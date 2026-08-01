Cesta k moru sa mení na nočnú moru: Chorvátsko hlási kilometrové kolóny

ZÁHREB - Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali v sobotu dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru, uviedol vo vyhlásení na svojej webovej stránke Chorvátsky autoklub (HAK).
„Doprava na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru je mimoriadne zhustená. Zápchy a kolóny sa tvoria pred mýtnicami a na príjazdových cestách k nim, v úsekoch tunelov, križovatiek a odpočívadiel, ako aj na príjazdoch do turistických stredísk na pobreží, v trajektových prístavoch a na väčšine hraničných priechodov,“ upozornil HAK.
Zároveň vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. „V záujme čo najvyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme vodičov, aby rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobili podmienkam na vozovke a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami,“ dodal HAK.
Červený stupeň varovania pred horúčavami
Vo viacerých oblastiach krajiny navyše platí najvyšší, červený stupeň varovania pred horúčavami. V meste Senj na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov Celzia, pričom na neďalekom letisku v Rijeke namerali v piatok 39,7 stupňa Celzia.Podľa správy HAK z desiatej hodiny dopoludnia sa pred mýtnicou Lučko na juhozápadnom okraji Záhrebu tvorila približne šesťkilometrová kolóna.