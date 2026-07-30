Dovolenkári, POZOR: Split zakázal nočný predaj alkoholu, pokuty môžu byť poriadne vysoké!

ZÁHREB - Mestská rada v Splite v stredu prijala uznesenie, ktorým sa v čase od 21.00 h do 6.00 h zakazuje predaj alkoholických nápojov v obchodoch a maloobchodných prevádzkach. Zákaz platí do 15. septembra, informuje o tom agentúra Hina.
Prvým chorvátskym mestom, ktoré začiatkom júla obmedzilo nočný predaj alkoholu v obchodoch sa stala Makarska. V Splite najnovší zákaz postihne obchody, supermarkety, stánky, čerpacie stanice, trhy, automaty a iné maloobchodné prevádzky. Nevzťahuje sa na kaviarne, bary, reštaurácie a nočné kluby.
Cieľom je obmedziť opíjanie sa turistov na uliciach a obmedziť nočné rušenie verejného poriadku, nadmerný hluk, nevhodné správanie a znečisťovanie verejných priestorov a chrániť historické centrum mesta vrátane Diokleciánovho paláca.
Primátor Splitu Tomislav Šuta oznámil, že mesto v prípade potreby navrhne zmeny a doplnenia najnovšieho uznesenia. Za jeho porušenie hrozí pre právnické osoby pokuta od 5000 do 39.810 eur, pre zodpovednú osobu vo firme 2000 až 6630 eur a pre živnostníka od 5000 do 13.270 eur. V historickom centre Splitu tiež platí zákaz pitia alkoholu a „nevhodného správania“ na verejnosti, v prípade jeho porušenia hrozí pokuta 300 eur.