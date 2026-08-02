Tragédia pri vyhliadkovom lete: Lietadlo s turistami sa zrútilo, hlásia 13 mŕtvych!

LIMA - Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. V nedeľu o tom informovala rozhlasová stanica RPP, podľa ktorej miestne úrady už skôr potvrdili 13 obetí nehody, doplnila agentúra AFP.
Na palube lietadla bolo podľa RPP sedem Talianov, dvaja Nemci, dvaja Španieli a dvaja peruánski piloti. Lietadlo vyslalo tiesňový signál približne hodinu po odlete z letiska v meste Pisco, odkiaľ sa vydalo na vyhliadkový let nad geoglyfmi na pláni Nazca. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.
Lietadlo prevádzkovala peruánska spoločnosť Aerodiana, ktorá podľa svojej webovej stránky ponúka vyhliadkové lety nad obrazcami na planine Nazca už 14 rokov a používa pri nich lietadlá typu Cessna Grand Caravan.
Turistami vyhľadávané geoglyfy na planine Nazca sú rozsiahle obrazce vytvorené na juhu Peru približne pred 1500 až 2000 rokmi. Zobrazujú zvieratá, rastliny i geometrické tvary. Ich presný účel dodnes nie je známy, pravdepodobne však súviseli s náboženskými rituálmi. Tieto geoglyfy z Peru sú od roku 1994 zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.