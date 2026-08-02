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Tragédia pri vyhliadkovom lete: Lietadlo s turistami sa zrútilo, hlásia 13 mŕtvych!

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Genry Bautista)
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TASR

LIMA - Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. V nedeľu o tom informovala rozhlasová stanica RPP, podľa ktorej miestne úrady už skôr potvrdili 13 obetí nehody, doplnila agentúra AFP.

Na palube lietadla bolo podľa RPP sedem Talianov, dvaja Nemci, dvaja Španieli a dvaja peruánski piloti. Lietadlo vyslalo tiesňový signál približne hodinu po odlete z letiska v meste Pisco, odkiaľ sa vydalo na vyhliadkový let nad geoglyfmi na pláni Nazca. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.

Galéria: Tragédia v Peru: Lietadlo s turistami sa zrútilo

Lietadlo prevádzkovala peruánska spoločnosť Aerodiana, ktorá podľa svojej webovej stránky ponúka vyhliadkové lety nad obrazcami na planine Nazca už 14 rokov a používa pri nich lietadlá typu Cessna Grand Caravan.

Turistami vyhľadávané geoglyfy na planine Nazca sú rozsiahle obrazce vytvorené na juhu Peru približne pred 1500 až 2000 rokmi. Zobrazujú zvieratá, rastliny i geometrické tvary. Ich presný účel dodnes nie je známy, pravdepodobne však súviseli s náboženskými rituálmi. Tieto geoglyfy z Peru sú od roku 1994 zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

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