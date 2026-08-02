MIMORIADNY ONLINE Jadrová hrozba na Ukrajine: Najväčšia elektráreň v Európe zostala bez externého napájania

KYJEV/VIEDEŇ - áporožská jadrová elektráreň (ZAES) na juhu Ukrajinu, ktorú okupuje Rusko, zostala v sobotu takmer dve hodiny bez dodávok elektriny z vonkajšej siete. Išlo už o 23. prípad od začiatku vojny, keď elektráreň prišla o externé napájanie, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) citovaná britskou stanicou BBC.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Dodávky elektriny sa prerušili na poslednom zostávajúcom vysokonapäťovom vedení Ferrosplavnaja-1. Počas výpadku boli na napájanie systémov potrebných na bezpečnosť elektrárne vrátane chladenia reaktorov použité dieselové generátory. MAAE, ktorá má v elektrárni svojich pozorovateľov, opakovane upozorňuje, že jadrová elektráreň potrebuje na bezpečnú prevádzku spoľahlivé externé zdroje elektrickej energie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Všetkých šesť reaktorov elektrárne je v odstavených, naďalej však potrebuje elektrickú energiu na chladenie jadrového paliva a ďalšie bezpečnostné systémy. Opakované poškodenia a výpadky vonkajšieho napájania vyvolávajú obavy z možnej jadrovej havárie.