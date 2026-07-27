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Konflikt na palube lietadla: Cestujúci sa pohádali pre miesta na sedenie! Rozhorčená rodina nešetrí kritikou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

VARŠAVA - Cesta z rozprávkového Disneylandu pri Paríži mala pre rodinu z Poľsko nepríjemnú dohru. Počas spiatočného letu domov im boli pridelené miesta na sedenie, keď však nastúpili do lietadla a chceli sa posadiť, zistili, že ich sedačky sú už obsadené. Iná rodina si na ne totiž svojvoľne posadila deti a nechcela im ich uvoľniť.

K incidentu došlo počas spiatočnej cesty z viacdňového výletu v Paríži, ktorého súčasťou bola nielen prehliadka pamiatok, ale aj výlet do Disneylandu. V praxi to znamenalo, že cesty sa zúčastnil veľký počet rodín s deťmi, väčšinou mladšími. Cestovná kancelária, ktorá výlet usporiadala, však nedala účastníkom možnosť vybrať si miesta v lietadle. Boli im tak pridelené pred samotným odletom pri odbavovaní. Štvorčlenná rodina dostala 2+2 miesta za sebou a boli spokojní, že môžu byť blízko seba.

Radosť ich však prešla vo chvíli, keď zistili, že ich miesta sú už obsadené. Niekoľko rodín a ich deti sa počas výletu spriatelilo a svojvoľne si posadali tak, aby boli pri sebe a mohli sa navzájom rozprávať. Frustrovaný otec rodiny sa o túto nepríjemnú skúsenosť podelil v liste adresovanom poľskému webu ONET.

Rodina chcela, aby im boli ich miesta uvoľnené. Staršia žena im však mala s úsmevom oznámiť, že "deti chcú sedieť spolu", a navrhla, aby si našli iné miesta v prednej časti lietadla. Rodina však naliehala, že každý by mal sedieť na mieste, ktoré mu bolo pridelené a trvala na tom, aby im tie ich uvoľnili. 

Celá situácia komplikovala nástup ďalších cestujúcich. Autor listu tiež tvrdí, že letuška celú situáciu sledovala, ale nijako nezasiahla. Situácia sa nakoniec vyriešila tak, že si každý sadol na pridelené miesto. Nepríjemný pocit z celej situácie ale pretrval. "Nakoniec sme boli za tých zlých my, hoci sme len chceli sedieť na miestach, ktoré nám boli pridelené, a byť blízko svojich detí," posťažoval sa otec rodiny. 

 

Viac o téme: LietadloCestujúciMiestaKonflikt
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